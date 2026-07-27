Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7

Dương lịch hôm nay là thứ hai, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 208. Theo lịch âm hôm nay 27.7 là ngày 14 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 là dịp toàn Đảng, toàn dân ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 5 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 có nguồn gốc thế nào?

Ở Việt Nam, hôm nay là ngày có ý nghĩa rất đặc biệt, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Cách đây 79 năm, đúng vào ngày 27.7.1947, tại Thái Nguyên, ngày Thương binh toàn quốc, tiền thân của Ngày Thương binh - Liệt sĩ ngày nay chính thức ra đời.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, giữa tháng 6.1947, tại xóm Bàn Cờ, nay thuộc xã Đại Phúc (Thái Nguyên), Hội nghị đại biểu của các cơ quan Trung ương, các đoàn thể và tổ chức xã hội đã được tổ chức để bàn về công tác thương binh và vận động toàn dân chăm sóc thương binh.

Hội nghị thống nhất đề nghị lấy ngày 27.7 hằng năm làm ngày Thương binh toàn quốc. Đề nghị này sau đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp thuận và ngày 27.7.1947 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước quyết định đổi tên thành ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, vào dịp 27.7, trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động, chương trình "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn” như dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công...

Thời gian qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong "chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mang ý nghĩa to lớn, đặc biệt trong dịp 27.7 năm nay.