Nguy cơ lây nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng sau tết

Theo Bộ Y tế, trong tuần gần đây nhất (từ 29.1 - 2.2), trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc Covid-19 và 100 ca tử vong (thấp hơn so với tuần trước đó, mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong).

So với tuần trước đó, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng, nguy kịch giảm

Trong ngày 4.2 ghi nhận 84 ca tử vong; tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm còn 1,6% thay vì gần 2% so với thời điểm số tử vong cao nhất.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo, với nhu cầu đi lại trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron, trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại.

Đó là nguy cơ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng (người già, người có bệnh nền).





Theo Bộ Y tế, từ khi ghi nhận ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam là khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội (Bộ Y tế công bố hôm 28.12.2021) đến nay, trong nước ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể này tại 16 tỉnh, thành; đã có 6 ca nhiễm biến thể Omicron ghi nhận trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, các ca Covid-19 nhiễm Omicron thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ. Tuy nhiên, do tốc độ lây nhiễm của Omicron rất cao, với người chưa tiêm vắc xin, tốc độ lây cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta, do đó, các tỉnh, thành tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Bộ Y tế đề nghị tuyệt đối không chủ quan phòng dịch sau tết. Lý do là sự tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương, việc tổ chức lễ hội văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, việc thăm hỏi người thân tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Cần thực hiện nghiêm biện pháp 5K và tiêm chủng đầy đủ. Trong đó, việc đeo khẩu trang là giải pháp rất quan trọng cho phòng ngừa lây lan.