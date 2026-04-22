Nguy cơ tiềm ẩn từ ổ cắm điện USB nhiều người bỏ qua

Kiến Văn
22/04/2026 20:35 GMT+7

Với hầu hết smartphone hiện nay đều trang bị cổng USB-C, việc tìm kiếm bộ sạc hoặc ổ cắm điện hỗ trợ USB-C trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhiều ổ cắm điện hiện nay cũng tích hợp cổng USB, USB-A hoặc USB-C, nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc sạc pin. Tuy nhiên, liệu chúng có an toàn? Theo BGR, việc sử dụng ổ cắm điện USB thay bộ sạc thông thường là hoàn toàn an toàn, miễn là người dùng lưu ý đến một số yêu cầu cụ thể về an toàn và bảo mật.

Nguy cơ tiềm ẩn từ ổ cắm điện USB mà nhiều gia đình bỏ qua - Ảnh 1.

Ổ cắm điện tích hợp cổng USB ngày càng phổ biến hiện nay

ẢNH: TECH ADVISOR

Đầu tiên, khi lắp đặt ổ cắm điện USB tại nhà, người dùng nên chọn sản phẩm chất lượng cao để đảm bảo an toàn cho thiết bị và ngôi nhà của mình. Tại các văn phòng hoặc địa điểm công cộng như quán cà phê và khách sạn, người dùng có thể yên tâm hơn khi tin tưởng vào chất lượng ổ cắm mà chủ sở hữu đã lắp đặt. Tuy nhiên, vấn đề an ninh trở nên nghiêm trọng hơn khi sử dụng ổ cắm điện USB công cộng, vì cáp USB có khả năng truyền dữ liệu, cho phép một số kẻ tấn công lợi dụng để xâm nhập vào thiết bị của người dùng trong khi họ đang sạc.

Có nên lắp đặt ổ cắm điện USB trong nhà?

Việc bổ sung cổng USB cho các ổ cắm điện trong nhà là một ý tưởng hợp lý, vì nhiều thiết bị hiện nay sử dụng cáp USB để sạc. Ổ cắm điện USB không chỉ tiện lợi mà còn giúp giảm thiểu việc sử dụng nhiều bộ sạc. Tuy nhiên, người dùng cần chọn ổ cắm điện USB có khả năng cung cấp đủ điện năng cho tất cả thiết bị một cách an toàn. Khi mua ổ cắm điện USB gắn tường, người dùng nên tìm kiếm chứng nhận UL, đảm bảo sản phẩm đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn và chất lượng.

Ngoài ra, người dùng cũng nên chọn ổ cắm điện USB có chức năng bảo vệ quá dòng để bảo vệ thiết bị của mình. Các cổng USB cần hỗ trợ USB Power Delivery, vốn quan trọng vì các thiết bị như iPhone và điện thoại Android có thể yêu cầu mức công suất khác nhau khi sạc.

Về vấn đề an ninh mạng, trong khi việc sử dụng ở nơi công cộng đối mặt với các rủi ro, người dùng không cần quá lo lắng khi lắp đặt ổ cắm điện USB tại nhà vì mọi thứ đều dưới quyền kiểm soát của bản thân. Nguyên tắc chung là nên sử dụng bộ sạc khi ở nơi công cộng thay vì cắm trực tiếp điện thoại vào ổ cắm USB trên tường, trừ khi có thiết bị chặn dữ liệu hoặc sử dụng cáp USB-C không thể truyền dữ liệu.

Những rủi ro với ổ cắm điện nối dài có cổng USB

Việc mua một ổ cắm điện nối dài có cổng USB tưởng đơn giản nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

ổ cắm điện cáp USB chứng nhận an toàn USB công cộng Sạc pin
