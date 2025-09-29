Nguy kịch do sốt mò

Trong các ca nhập viện mới đây, có trường hợp bệnh nhân N.T.C, 70 tuổi, nhập viện điều trị tại Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 sau 6 ngày sốt cao liên tục.

Tại nhà, người bệnh chỉ thấy mệt, sốt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Sau đó, cơ thể xuất hiện ban đỏ, phù mặt, tay và chân. Bệnh nhân được khám và điều trị tuyến dưới 2 ngày với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, nhưng bệnh không cải thiện. Khi chuyển đến Bệnh viện 108, bệnh nhân vẫn sốt cao liên tục, li bì, khó thở.

Bác sĩ thăm khám, điều trị bệnh nhân sốt mò ẢNH: THANH ĐẶNG

Quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện vết loét rất đặc trưng ở hõm nách, là triệu chứng điển hình của sốt mò. Đồng thời, xét nghiệm PCR máu dương tính vi khuẩn Orientia tsutsugamushi (lây truyền sang người qua vết cắn của ấu trùng mò).

Sau 2 ngày được điều trị và tăng cường dinh dưỡng, bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo. Các triệu chứng khó thở, phù mặt và tay chân được cải thiện rõ và được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Cũng mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư tiếp nhận 2 ca bệnh sốt mò nặng, trong đó có nam bệnh nhân L.S, 30 tuổi, quê Tuyên Quang, nhập viện tại địa phương do sốt kéo dài, khó thở, có tổn thương phổi.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi và điều trị bằng kháng sinh mạnh nhưng không đáp ứng, được chuyển tới Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư do suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu, da sung huyết, phù nề quanh mắt, giảm tiểu cầu nghiêm trọng.

"Tại trung tâm, qua thăm khám toàn thân, bác sĩ phát hiện vết loét đặc trưng của sốt mò ở vùng bìu, là vị trí kín, dễ bị bỏ qua", thạc sĩ - bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết.

Được điều trị bằng thuốc đặc hiệu, sau 2 ngày, bệnh nhân có chỉ số huyết học ổn định.

Trường hợp khác là bệnh nhân N.T.L, 66 tuổi, ở Phú Thọ, khi nhập viện được chẩn đoán viêm não do Rickettsia orientia tsutsugamushi. Sau 3 ngày điều trị thuốc đặc hiệu và thuốc chống co giật, bệnh nhân tỉnh táo, co giật giảm rõ rệt.

Trước nhập viện, nữ bệnh nhân bị côn trùng đốt vùng sau gáy. 5 ngày sau đó, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, buồn nôn, co giật toàn thân.

Bác sĩ Khiêm lưu ý, sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây qua vết đốt của ấu trùng mò, thường sống ở bụi rậm, vườn rẫy, nơi ẩm thấp.

Khi bị đốt, người bệnh thường không cảm thấy rõ đau ngứa nhưng vi khuẩn từ côn trùng sẽ âm thầm xâm nhập máu.

Vết loét hoại tử nhỏ, thường ở bẹn, ngực, bụng dưới hoặc sau gáy, là dấu hiệu quan trọng để nhận diện bệnh. Do nằm ở vị trí kín và không gây đau, dấu hiệu này rất dễ bị bỏ qua nếu không thăm khám kỹ.

Theo bác sĩ Khiêm, sốt mò hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả, nhưng do triệu chứng không điển hình, bệnh dễ bị bỏ sót. Nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng thuốc, bệnh nhân thường hồi phục nhanh, không cần các biện pháp hồi sức nâng cao.

Nếu phát hiện muộn, bệnh có thể gây suy đa tạng, viêm não, tổn thương gan nặng, tràn dịch đa màng, thậm chí tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền.