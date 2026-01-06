Nguyên Khang tình tứ bên đàn em kém 14 tuổi

Trong bộ ảnh quảng bá cho cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, khoảnh khắc Nguyên Khang tình tứ bên Ngọc Quỳnh gây chú ý.
Trước thềm đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, MC Nguyên Khang và Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Ngọc Quỳnh cùng thực hiện bộ ảnh mới, nằm trong hoạt động truyền thông của cuộc thi. Bộ ảnh được ghi lại nhân dịp Nguyên Khang có mặt tại Sa Pa để đảm nhận vai trò dẫn chương trình đêm bán kết, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch địa phương.
Khoảnh khắc tình cảm giữa Nguyên Khang và Ngọc Quỳnh
Về phía MC Nguyên Khang, chuyến công tác tại Sa Pa diễn ra trong giai đoạn anh đang bận rộn với lịch trình cuối năm. Bên cạnh vai trò dẫn chương trình đêm bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, anh còn liên tục tham gia nhiều sự kiện và duy trì hoạt động sản xuất The Khang Show
Ảnh: Trọng Vũ Team
Trong bối cảnh đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đang đến gần, bộ ảnh tại Sa Pa được xem là một hoạt động truyền thông hiệu quả. Thông qua đó, ê kíp muốn gửi gắm hình ảnh về du lịch Việt Nam, bản sắc truyền thống và tinh thần tiếp nối giá trị xưa.
