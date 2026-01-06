Nguyên Khang tình tứ bên đàn em kém 14 tuổi

Trước thềm đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, MC Nguyên Khang và Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Ngọc Quỳnh cùng thực hiện bộ ảnh mới, nằm trong hoạt động truyền thông của cuộc thi. Bộ ảnh được ghi lại nhân dịp Nguyên Khang có mặt tại Sa Pa để đảm nhận vai trò dẫn chương trình đêm bán kết, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch địa phương.

Khoảnh khắc tình cảm giữa Nguyên Khang và Ngọc Quỳnh

Sa Pa được lựa chọn làm bối cảnh nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, khí hậu trong lành và hệ thống khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, đại diện tiêu biểu cho du lịch vùng Tây Bắc. Điểm nhấn nổi bật của bộ ảnh nằm ở trang phục của cả hai, khi Nguyên Khang và Ngọc Quỳnh cùng lựa chọn thiết kế áo chẽn bông sen màu men gốm của Hoa Niên Ảnh: Trọng Vũ Team

Ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ hình ảnh chiếc bình gốm Biên Hòa xưa, trên đó khắc họa các hoa văn cung đình tinh xảo. Thông qua đó, thiết kế vừa mang hơi thở đương đại, vừa giữ được chiều sâu văn hóa Ảnh: Trọng Vũ Team

Nền vải của trang phục mang sắc trắng ngà, được Hoa Niên lấy cảm hứng từ màu men gốm truyền thống trong không gian nhà Việt xưa. Gam màu này giữ được sự sang trọng, giúp tổng thể thiết kế trở nên nhẹ nhàng và hài hòa với cảnh sắc Sa Pa. Việc Nguyên Khang và Ngọc Quỳnh cùng diện thiết kế mang tinh thần tương đồng làm nổi bật thông điệp về sự kế thừa và tiếp nối giá trị truyền thống Ảnh: Trọng Vũ Team

Về phía MC Nguyên Khang, chuyến công tác tại Sa Pa diễn ra trong giai đoạn anh đang bận rộn với lịch trình cuối năm. Bên cạnh vai trò dẫn chương trình đêm bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, anh còn liên tục tham gia nhiều sự kiện và duy trì hoạt động sản xuất The Khang Show Ảnh: Trọng Vũ Team

Nguyên Khang chia sẻ anh dẫn nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước, cảm thấy hứng thú khi chất lượng các thí sinh ngày càng chuyên nghiệp. Điều này được thể hiện thông qua cách nhiều bạn trẻ chủ động tham gia những khóa đào tạo về giao tiếp, trình diễn… Ảnh: Trọng Vũ Team

“Ngành công nghiệp hoa hậu Việt Nam đã từng bước chuyên nghiệp hơn, các bạn cũng chú trọng hơn về kỹ năng mềm. Điều này khá tốt vì nếu không đoạt hoa hậu, các bạn cũng đã làm đẹp cho bản thân của mình”, Nguyên Khang chia sẻ Ảnh: Trọng Team Vũ

Trong bối cảnh đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đang đến gần, bộ ảnh tại Sa Pa được xem là một hoạt động truyền thông hiệu quả. Thông qua đó, ê kíp muốn gửi gắm hình ảnh về du lịch Việt Nam, bản sắc truyền thống và tinh thần tiếp nối giá trị xưa.