Nữ sinh Ngoại thương tỏa sáng tại sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Nếu như các phần thi áo dài, bikini hay dạ hội chủ yếu tôn vinh sắc vóc và thần thái, thì vòng phỏng vấn lại được xem là "thước đo" trí tuệ và khả năng ứng xử. Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những câu trả lời của thí sinh không chỉ cần sự tự tin mà còn phải thể hiện tư duy gắn liền với trách nhiệm xã hội. Đây cũng chính là điểm cộng đối với các ứng viên muốn tiến xa hơn trong hành trình chinh phục vương miện. Nữ sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (Trường đại học Ngoại thương, Hà Nội) Ngô Thị Kiều Anh được xem là đã thể hiện tốt ở phần này.

Ngay từ vòng sơ khảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, diễn ra ngày 20.9 tại Cung Hội nghị Quốc tế (ICP), Furama Resort Đà Nẵng, thí sinh Ngô Thị Kiều Anh đã trở thành tâm điểm chú ý ẢNH: NVCC

Nhan sắc Ngoại thương nổi bật nhờ khả năng song ngữ và ứng xử linh hoạt

Ở phần thi này, Ngô Thị Kiều Anh đã chứng tỏ sự chủ động, bình tĩnh trước loạt câu hỏi liên quan đến du lịch bền vững, vai trò giới trẻ và các vấn đề xã hội. Cô lựa chọn cách trả lời song ngữ Anh - Việt mạch lạc, ngắn gọn nhưng giàu thông điệp, đồng thời khéo léo gắn kết trải nghiệm cá nhân với tầm nhìn rộng. Cách thể hiện này giúp câu trả lời không mang tính khái niệm chung chung mà có sự thuyết phục nhờ dẫn chứng cụ thể, mở ra định hướng hành động.

Người đẹp sinh năm 2004 được ban giám khảo đánh giá là có nền tảng kiến thức tốt và nổi bật ở khả năng diễn đạt song ngữ cùng phong thái gần gũi, cởi mở. Trong khi đó, nhiều ý kiến khán giả lại ghi nhận sự cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc trong phần thể hiện của người đẹp Ninh Bình. Đây cũng chính là điểm nhấn giúp Kiều Anh khác biệt so với nhiều thí sinh khác.

Nữ sinh Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) ghi điểm nhờ vóc dáng thanh thoát, cùng thần thái thông minh và linh hoạt

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với phóng viên, Ngô Thị Kiều Anh cho biết những kỹ năng cô có được hôm nay là kết quả của quá trình dài rèn luyện bền bỉ. Là sinh viên Trường đại học Ngoại thương, Kiều Anh từng tham gia nhiều câu lạc bộ như Tiếng Anh, MC và Thời trang - những môi trường giúp nữ sinh trau dồi kỹ năng thuyết trình, giao tiếp đa ngôn ngữ và làm việc nhóm hiệu quả.

Kinh nghiệm thực tập tại Thiên Khôi Travel với vai trò trợ lý truyền thông cũng tiếp tục mang đến cho cô cơ hội rèn luyện khả năng xử lý tình huống cũng như tiếp cận môi trường du lịch chuyên nghiệp. Song song với đó, việc xây dựng kênh YouTube Sống khỏe 88 và tham gia các hoạt động dạy tiếng Anh cộng đồng đã giúp người đẹp 21 tuổi nâng cao năng lực diễn đạt, sáng tạo nội dung và tự tin hơn khi giao tiếp trước công chúng.

Những yếu tố này góp phần tạo nên hình ảnh một Kiều Anh đa năng: có học vấn, có trải nghiệm thực tế và có bản lĩnh sân khấu. Trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc ngày càng chú trọng đến yếu tố tri thức và khả năng truyền thông, lợi thế này được xem là nền tảng để Kiều Anh tiến xa.

Kỹ năng trả lời phỏng vấn trôi chảy và khả năng diễn đạt song ngữ được xem là điểm cộng của người đẹp đến từ Ninh Bình ẢNH: NVCC

Kỳ vọng là thách thức và cũng là động lực

Dư luận cho rằng kỳ vọng luôn đi kèm với thách thức: một thí sinh gây chú ý từ vòng sơ khảo sẽ cần duy trì phong độ ổn định ở các chặng thi tiếp theo. Những phần thi tài năng, ứng xử hay hoạt động cộng đồng trong giai đoạn tới đòi hỏi sự bền bỉ, tính nhất quán và khả năng cân bằng giữa hình ảnh cá nhân với trách nhiệm xã hội.

"Dù còn nhiều chặng đường phía trước với không ít thử thách, nhưng em tin rằng phần thể hiện tại sơ khảo sẽ là động lực để mình tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới", Ngô Thị Kiều Anh chia sẻ. Giống như lời khẳng định của người đẹp Ninh Bình, nhiều khán giả cũng kỳ vọng cô sẽ trở thành ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Với nền tảng học vấn, kỹ năng đa dạng cùng khả năng truyền cảm hứng, Kiều Anh được đánh giá có tiềm năng trở thành đại sứ văn hóa - du lịch.