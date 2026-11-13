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    Nguyên nhân khiến iPhone 18 trễ hẹn tháng 9

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Việc Samsung tham gia chuỗi cung ứng camera được cho là một trong những nguyên nhân khiến iPhone 18 ra mắt muộn.

    Tại sự kiện ra mắt iPhone vào tháng 9, Apple chỉ có thể giới thiệu bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone Duo màn hình gập đầu tiên. Nhiều ý kiến cho biết lý do cho sự chậm trễ này bắt nguồn từ sự thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác cho sự trì hoãn này vừa được đưa ra: chip camera của Samsung.

    Samsung bị nghi là nguyên nhân khiến iPhone 18 trễ hẹn tháng 9 - Ảnh 1.

    Samsung và Sony được cho là nhà cung cấp cảm biến camera cho iPhone 18 tiêu chuẩn

    ẢNH: REUTERS

    Samsung hiện là nhà sản xuất chip camera tiên tiến cho iPhone tại Mỹ, trong khuôn khổ hợp tác quy mô lớn giữa hai công ty được công bố vào năm ngoái. Sự chuyển đổi từ việc phụ thuộc hoàn toàn vào Sony sang việc chia sẻ giữa Samsung và Sony sẽ được Apple bắt đầu áp dụng với iPhone 18.

    Mặc dù vậy, Samsung được cho là chỉ bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến camera cho Apple vào mùa thu và không kịp cho sự xuất hiện của iPhone 18 tiêu chuẩn. Chính vì vậy, Apple buộc phải dời lịch ra mắt iPhone 18 vào đầu năm 2027, khi công ty đảm bảo đủ cảm biến camera.

    Được biết, cả Apple và Samsung đều đang áp dụng "công nghệ mới đột phá trong sản xuất chip" tại nhà máy bán dẫn của Samsung ở Austin, Texas (Mỹ). Theo thỏa thuận, Apple sẽ mua các cảm biến 48 MP hoặc 200 MP từ Samsung.

    Hiện tại, Sony vẫn đang là đối tác chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng camera dành cho iPhone. Tuy nhiên, việc đưa Samsung vào chuỗi cung ứng này không chỉ giúp Apple giảm bớt sự phụ thuộc vào nhà cung cấp duy nhất mà còn thúc đẩy tham vọng sản xuất tại Mỹ của công ty.

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