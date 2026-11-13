Samsung sắp tung điện thoại có màn hình co giãn?

Theo PhoneArena, Samsung đang âm thầm phát triển một mẫu điện thoại Galaxy mới mang tên Galaxy Z Roll với điểm nhấn là màn hình có thể trượt. Thông tin này dựa trên bằng sáng chế mà công ty đã nộp đơn để được cấp trong suốt năm 2023, trong khi nhãn hiệu tên gọi được đăng ký từ năm 2021.

Hình ảnh kết xuất được cho là của Galaxy Z Roll ẢNH: ICE UNIVERSE

Theo nguồn rò rỉ nổi tiếng IceUniverse, chiếc điện thoại này có khả năng cuộn lại và mở rộng. Hình ảnh phác thảo cho thấy khi ở trạng thái cuộn, Galaxy Z Roll có hình dáng vuông vức, nhưng có thể mở rộng để trở thành một chiếc smartphone thông thường. Người dùng có thể vuốt màn hình lên hoặc xuống bằng tay hoặc chỉ cần chạm vào một nút để mở nó ra.

Bằng sáng chế cho thấy, thiết kế của Galaxy Z Roll cho phép hai nửa của điện thoại trượt lên nhau, tạo không gian cho camera được giấu sau tấm ốp lưng. Màn hình sẽ cuộn lại ở phía dưới điện thoại và tự động mở ra khi được kích hoạt, tương tự như kéo giấy ra khỏi cuộn. Cơ chế trượt sẽ được điều khiển bằng động cơ, giúp người dùng không cần phải kéo bằng tay.

Thiết kế này không chỉ giúp điện thoại dễ dàng bỏ vào túi nhỏ mà còn cho phép sử dụng bằng một tay với màn hình kích thước đầy đủ, từ đó có thể thu hút một số khách hàng đã yêu thích Galaxy Z Flip8 và các phiên bản trước đó.

Thách thức lớn nhất cho điện thoại trượt của Samsung

Sự đặc biệt của Galaxy Z Roll nằm ở khả năng biến đổi liền mạch và Samsung có thể tận dụng khả năng này để giới thiệu các giao diện mới phù hợp. Ví dụ, công ty mới đây đã nộp bằng sáng chế cho một giao diện hiển thị thông tin đã lưu hoặc cảnh báo dựa trên mức độ cuộn màn hình.

Tuy nhiên, thiết kế mới cũng đặt ra những thách thức về độ bền và thời lượng pin. Mặc dù vậy, theo thông tin từ các bằng sáng chế, Samsung dường như đã giải quyết hầu hết các vấn đề này.

Được biết, bộ phận sản xuất màn hình của Samsung đã nghiên cứu công nghệ màn hình cuộn trong gần một thập kỷ và trong Galaxy Z Roll, họ đã gia cố cơ chế trượt bằng các thanh bảo vệ phức tạp. Mặc dù các cơ chế này chiếm không gian vốn dành cho pin, công nghệ pin silicon-carbon mới hứa hẹn sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Hiện tại, chưa có thông tin về ngày phát hành của Galaxy Z Roll, nhưng với những rò rỉ gần đây, nhiều khả năng tin tức về sản phẩm sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới.