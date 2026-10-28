Samsung sắp tung ra điện thoại màn hình cuộn Galaxy Z Slide?

Samsung đang trong quá trình phát triển chiếc điện thoại màn hình cuộn đầu tiên được sản xuất hàng loạt với tên gọi Galaxy Z Slide. Đây được xem là tâm điểm của những tin đồn gần đây và cũng là mẫu điện thoại nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thương hiệu Hàn Quốc. Người dùng đang chờ đợi một bước tiến mới trong thiết kế smartphone, thay vì chỉ dừng lại ở dạng màn hình gập.

Hình ảnh mô phỏng thiết kế màn hình cuộn của Samsung Galaxy Z Slide ẢNH: LetsGoDigital

Sự quan tâm đối với Galaxy Z Slide bắt đầu sau khi có những tin đồn về khả năng Samsung sẽ ra mắt sáu mẫu Galaxy Z vào năm tới. Trong một cuộc khảo sát của PhoneArena, 43% người tham gia bình chọn muốn thấy Galaxy Z Slide ra mắt, vượt xa các mẫu điện thoại gập truyền thống như Galaxy Z Fold9 Ultra (7,81%), Galaxy Z Fold9 (3,82%) và Galaxy Z Flip9 (3,11%).

Đối thủ cạnh tranh gần nhất đối với Galaxy Z Slide sẽ là Galaxy Z TriFold2, một mẫu điện thoại gập ba mà Samsung đang xem xét hồi sinh. Trước đây, Samsung đã thử nghiệm công nghệ với Galaxy Z TriFold, nhưng do chi phí sản xuất cao và số lượng hạn chế, mẫu điện thoại này đã bị gác lại. Tuy nhiên, có vẻ như công ty đã thay đổi ý định và Z TriFold 2 sẽ là một trong những mẫu Galaxy Z dự kiến ra mắt.

Samsung đang đánh trúng tâm lý của người dùng

Sự chênh lệch lớn trong sự quan tâm chỉ ra rằng người dùng đang cảm thấy nhàm chán với các mẫu điện thoại gập truyền thống. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, cuộc cách mạng điện thoại gập có thể đến với một thiết kế hoàn toàn mới: điện thoại cuộn. Với thiết kế gợi nhớ đến những chiếc điện thoại trượt cổ điển từ những năm 2000, Galaxy Z Slide có thể trở thành sản phẩm thương mại đầu tiên trong phân khúc này.

Được biết, thiết kế điện thoại màn hình cuộn đã được cấp bằng sáng chế từ năm 2020. Đáng chú ý, cả LG và OPPO cũng đã giới thiệu các nguyên mẫu tương tự, tuy nhiên, LG đã ngừng sản xuất smartphone một thời gian.

Với Galaxy Z Slide, thiết bị được cho là sẽ sử dụng cơ chế động cơ để mở rộng kích thước vật lý của điện thoại, cho phép màn hình tự động cuộn ra mà không tạo nếp gấp. Ưu điểm của thiết kế cuộn này là không có nếp gấp, giúp màn hình bền hơn. Hơn nữa, người dùng chỉ cần nhấn một nút để mở rộng màn hình, thay vì phải gập và mở bằng tay như các mẫu điện thoại gập hiện tại. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là hệ thống tự động có thể dễ bị hỏng và tiêu tốn pin, làm tăng trọng lượng của thiết bị.

Cuối cùng, không loại trừ khả năng Galaxy Z Slide có thể sẽ có mức giá cao. Mặc dù vậy, nếu thành công, nó có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp smartphone.