Nguyên nhân khiến thiếu nữ 16 tuổi rụng tóc từng mảng

Khoảng 3 tháng gần đây, T. thường xuyên thức khuya học bài, stress, mệt mỏi, mất ngủ. Mỗi ngày em chỉ ngủ 5 tiếng, giấc ngủ ngắt quãng, dễ giật mình. Mái tóc dày nhưng thưa dần. Nghĩ do thay đổi nội tiết tuổi dậy thì nên T. chỉ bổ sung vitamin và thuốc mọc tóc.

Sau vài tuần, tóc T. mỏng hẳn, đặc biệt có 4 vùng da trống thấy rõ, nhất là chỏm phía bên phải đường kính khoảng 6 cm. Từng đi khám và dùng nhiều loại thuốc uống, thuốc bôi nhưng tóc vẫn không mọc lại, vùng rụng nhẵn bóng khiến T. lo lắng, ngại giao tiếp.

Người nhà đưa T. đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám. Tại đây, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, chẩn đoán T. bị rụng tóc từng mảng. Nguyên nhân thường gặp nhất của rụng tóc mảng là do tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch nhầm lẫn, tấn công vào nang tóc khiến tóc rụng đột ngột.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone điều trị rụng tóc trực tiếp vào vùng trống tóc của T. Ảnh: BVCC

Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bệnh có thể chỉ gây một vùng rụng tóc nhỏ, giới hạn. Trường hợp của T. xuất hiện đồng thời 4 vùng rụng cho thấy hệ miễn dịch bị rối loạn nhiều, tấn công nang tóc và phạm vi tổn thương rộng hơn bình thường. Khi stress và mất ngủ kéo dài, cơ thể giải phóng nhiều hormone và các chất trung gian, làm mất cân bằng điều hòa miễn dịch, khiến nhiều nang tóc bị “tấn công” đồng thời, dẫn đến rụng nhanh trên nhiều vị trí da đầu trong thời gian ngắn.

Lầm tưởng rụng tóc ở tuổi teen do thiếu chất hay rối loạn nội tiết

Theo bác sĩ Bích, nhiều người lầm tưởng rụng tóc ở tuổi teen chủ yếu do thiếu chất hay rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, rụng tóc từng mảng có cơ chế khác, chủ yếu liên quan đến rối loạn điều hòa miễn dịch. Khi cơ thể chịu áp lực kéo dài, phản ứng viêm gia tăng, tạo điều kiện để hệ miễn dịch tác động bất thường lên nang tóc, khiến tóc ngừng phát triển và rụng nhanh trong thời gian ngắn. Trong khi đó, độ tuổi rụng tóc, hói đầu thường gặp hơn ở người trung niên, cao tuổi, phần đa do di truyền, lão hoá.

Bác sĩ Bích cho biết, rụng tóc bất thường, hói đầu do bệnh tự miễn thường gặp ở người dưới 40 tuổi, phổ biến nhất nhóm 30-35 tuổi; trường hợp mắc bệnh ở lứa tuổi thiếu niên và mức độ nghiêm trọng như T. không nhiều. Ngoài yếu tố tâm lý, rụng tóc từng mảng còn liên quan di truyền, nhiễm trùng, bệnh tuyến giáp và các bệnh tự miễn khác. Việc phát hiện sớm giúp kiểm soát tiến triển và tăng khả năng mọc tóc trở lại.

Nhiều tóc con của T. đã mọc lại chỉ sau 1 lần tiêm Ảnh: BVCC

Người bệnh cần tuân thủ liệu trình, điều chỉnh lối sống

Với trường hợp của T., bác sĩ chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone nội tổn thương theo liệu trình 4-6 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng, kết hợp điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch tại chỗ hoặc hoạt chất minoxidil kích thích mọc tóc. T. đáp ứng thuốc khá tốt, chỉ sau lần tiêm đầu tiên, vùng da trơn nhẵn đã bắt đầu xuất hiện nhiều tóc con - dấu hiệu nang tóc đang phục hồi.

Bác sĩ cho biết rụng tóc từng mảng nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ có thể cải thiện tốt. Tuy nhiên, người bệnh cần tuân thủ đủ liệu trình, đồng thời điều chỉnh lối sống, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng để hạn chế nguy cơ tái phát.

Khi tóc rụng bất thường khoảng vài chục đến vài trăm sợi mỗi ngày, đặc biệt rụng thành mảng, da đầu trơn láng, không nên tự ý dùng thuốc kích mọc tóc hoặc chỉ bổ sung vitamin. Việc thăm khám sớm tại các bệnh viện có chuyên khoa phù hợp, bác sĩ sẽ giúp xác định đúng nguyên nhân và lên phác đồ điều trị kịp thời.