Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội: Cà Mau không nên để hợp tác xã 'đi một mình'

Ngày 28.9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới. Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị; đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo đòn bẩy để mô hình hợp tác xã (HTX) phát triển bền vững.

Một trong những điều ông Hoan đặc biệt lưu ý là không thể để các HTX tự xoay xở. Theo ông, Cà Mau "đừng để HTX đi một mình", mà cần đồng hành và có những chính sách hỗ trợ thiết thực.

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý Cà Mau "đừng để HTX đi một mình" ẢNH: G.B

Ông Hoan cho rằng bản chất của HTX nằm ở lợi ích mang lại cho từng thành viên, từ mua vật tư với giá tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm đến chủ động đầu ra. Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về truy xuất nguồn gốc, cách làm riêng lẻ của từng hộ không còn phù hợp.

Tuy nhiên, cũng không thể giao toàn bộ trách nhiệm cho giám đốc HTX. Một cá nhân dù giỏi đến đâu cũng khó tự giải quyết cùng lúc những bài toán về vốn, thị trường, hạ tầng hay nhân lực.

Chính quyền đóng vai trò kết nối

Theo ông Lê Minh Hoan, muốn HTX phát triển bền vững, địa phương phải xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ. Trong đó, chính quyền đóng vai trò kết nối doanh nghiệp đồng hành từ đầu vụ, còn các nhà khoa học và tổ chức tín dụng cùng chia sẻ rủi ro, hỗ trợ giải pháp.

Ông Hoan cũng đề nghị Cà Mau sớm thành lập một nhóm tư vấn trên không gian mạng. Nhóm này sẽ quy tụ các chuyên gia, giảng viên từ những trường đại học lớn như Đại học Cần Thơ, cùng đại diện HTX, bí thư và chủ tịch xã.

Thông qua chiếc điện thoại thông minh, các bên có thể tương tác trực tiếp, nhanh chóng giải đáp những vướng mắc thực tế, tìm kiếm thị trường hoặc xử lý vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, theo ông Hoan, muốn việc tư vấn thực sự hiệu quả thì phải "nói thật, làm thật", nhìn thẳng vào thực trạng thay vì chỉ báo cáo toàn điều tốt đẹp.

Để tạo chuyển biến thực chất, ông Hoan đề nghị tỉnh Cà Mau có thể lựa chọn một số HTX để thí điểm chương trình hành động trong 90 ngày.

Theo đó, 30 ngày đầu tập trung rà soát, làm rõ dữ liệu và xác định những vướng mắc; 30 ngày tiếp theo kết nối đào tạo, tư vấn quản trị và tiếp cận doanh nghiệp; 30 ngày cuối thử nghiệm các giải pháp cải tiến và đo lường kết quả.

Ông Hoan lưu ý việc gì cần ít nguồn lực thì triển khai trước, những nội dung đòi hỏi đầu tư lớn cần chuẩn bị phương án rõ ràng. "Giữa vùng sông nước Cà Mau, một chiếc xuồng muốn đi xa phải nắm con nước và có người cùng chèo. HTX cũng cần có hướng đi rõ ràng cùng những đối tác đồng hành tin cậy để nâng cao thu nhập cho bà con", ông Hoan gợi mở.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Cà Mau có 22 HTX mới thành lập. Đến nay, toàn tỉnh có 437 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 347 đơn vị đang hoạt động ổn định.



