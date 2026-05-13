Thời sự

Nguyên Phó thủ tướng trao nhà tình nghĩa cho gia đình người có công ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
13/05/2026 13:22 GMT+7

Nguyên Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã trao tặng hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các thân nhân gia đình người có công với cách mạng, và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Đà Nẵng.

Sáng 13.5, đoàn công tác gồm các cán bộ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ dâng hương có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Cán bộ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Đà Nẵng

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi trao quà và hỗ trợ nhà tình nghĩa, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ xúc động khi trở lại dâng hương tại khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến cứu nước, địa bàn Đà Nẵng là nơi từng chịu nhiều đau thương, mất mát, đồng thời cũng ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Theo thống kê, sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 100.000 liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Bên cạnh đó, địa phương cũng là nơi có số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất cả nước, với gần 20.000 mẹ.

Những con số này thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường, lòng yêu nước sâu sắc và sự hy sinh to lớn của nhân dân miền Trung nói chung, người dân Đà Nẵng nói riêng.

Nguyên Phó thủ tướng thường trực cho hay lịch sử chiến tranh ác liệt cũng khiến mảnh đất này phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo tốt cho thân nhân liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 thân nhân gia đình người có công với cách mạng (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng); đồng thời trao 15 phần quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ.

