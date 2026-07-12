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Nguyên tắc chọn ngành học: Theo ngành 'hot' hay ngành bền vững?
Video Giáo dục

Nguyên tắc chọn ngành học: Theo ngành 'hot' hay ngành bền vững?

Yến Thi
Yến Thi
Lâu nay, xã hội vẫn có quan niệm học ngành 'hot' đang được nhiều người quan tâm ra trường sẽ được thị trường lao động săn đón và thu nhập tốt. Vì thế, đây chính là một trong những tiêu chí chọn ngành học của thí sinh.

Trao đổi về vấn đề này, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, nêu quan điểm: Ngành 'hot' trong xét tuyển ĐH chỉ mang tính tạm thời và thay đổi theo thời gian. Do đó, thí sinh cần bình tĩnh, cần xem xét sự bền vững của một ngành trong thời gian dài thay vì độ “hot” chỉ trong một thời gian ngắn. Thí sinh cần chọn được ngành thực sự phù hợp với đam mê, năng lực của bản thân. 

Một số ngành xu hướng của trường hiện nay như marketing, kinh doanh quốc tế với điểm chuẩn trúng tuyển năm ngoái khá cao, từ 24 điểm trở lên. Một số ngành khác cũng lấy từ mức 23 điểm trở lên.

Nguyên tắc chọn ngành: Theo ngành ''hot'' hay ngành bền vững?

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