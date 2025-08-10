Nguyễn Trần Duy Nhất hạnh phúc vì đã chơi hết mình tại World Games

Tiếc nhưng không buồn, Nguyễn Trần Duy Nhất không thể chạm tay vào huy chương

Nguyễn Trần Duy Nhất đã không thể làm nên chiến tích khi thua cả 3 hiệp trước võ sĩ người Pháp là Rolland Daren Louis Jose. Cũng hệt như trận bán kết khi thua võ sĩ Ukraine, thể lực không thể hồi phục tốt cộng với những vết đau trên cơ thể khiến võ sĩ Việt Nam chỉ có thể đứng vững suốt 3 hiệp, chứ không thể tạo được bất ngờ trước đối thủ trẻ và sung sức hơn, có lối đánh tốc độ và những cú ra đòn rất mạnh mẽ.

Duy Nhất trong trận tranh hạng ba với võ sĩ người Pháp ẢNH: BẢO LONG

Duy Nhất cho biết: "Với một võ sĩ được xem là lớn tuổi nhất giải đấu, dù không thành công, không thể mang về cho đất nước một chiếc huy chương, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi đứng vững liên tiếp 3 ngày trong 3 trận đấu. Đặc biệt sau khi bung sức để thắng võ sĩ chủ nhà trong một trận có nhiều áp lực, thật sự tôi cảm thấy ở tuổi 36 mình không còn hồi phục nhanh như trước đây. Nên khi bước vào trận bán kết gặp võ sĩ Ukraine, tôi chỉ tự nhủ với mình là cố gắng được đến đâu hay đến đó. Cũng rất tiếc ở trận này, nếu thể lực sung mãn hơn thì tôi đã không để bị lật ngược tình thế ở 2 hiệp sau, khi đã dẫn ở hiệp đầu. Dù sao tôi không lấy gì làm buồn, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được sống hết mình với đam mê của mình".

Duy Nhất chơi hết mình, kiên quyết không từ bỏ ẢNH: BẢO LONG

Nén đau, không bao giờ từ bỏ

HLV Giáp Trung Thang chia sẻ những vết bầm mà Duy Nhất gánh chịu sau các trận tứ kết và bán kết. Ông nói: "Duy Nhất rất kiên cường, rất đau đớn nhưng vẫn tận tình chiến đấu với thái độ không bao giờ từ bỏ. Ngay ở trận tranh hạng ba, thường thì thua 2 hiệp rồi rất dễ buông xuôi, nhưng Duy Nhất cho thấy còn đứng trên sàn đấu là anh vẫn mang hết hơi thở để cống hiến tốt nhất khả năng vào thời điểm đó của mình. Ở hiệp 3, anh đã chơi rất ngoan cường, tung nhiều đòn hiểm hóc khiến cho võ sĩ người Pháp không thể lơ là, mất cảnh giác. Chính điều đó làm cho đối thủ cũng bất ngờ và sau trận đã chủ động cảm kích với tinh thần thi đấu mạnh mẽ của võ sĩ của chúng ta".

Vết thương của Duy Nhất khiến anh không thể chơi tốt đòn đá ẢNH: BẢO LONG

2 thầy trò của Duy Nhất cũng bày tỏ sự cảm ơn tình cảm mà người hâm mộ dành cho các trận đấu tại World Games 2025. HLV Giáp Trung Thang nói: "Hành trình thi đấu của chúng tôi ở môn muay đã kết thúc. World Games kỳ này rất khó khăn cho các VĐV Việt Nam, vì không chỉ Duy Nhất mà theo tôi được biết một số nội dung ở các môn thể thao khác cũng gặp trở ngại. Nhưng dù không giành thành tích tốt, chúng tôi vẫn cảm thấy tự hào khi nhận được sự động viên và quan tâm rất lớn từ các cấp lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Sở VH-TT TP.HCM. Đặc biệt từng trận đấu tại World Games của Duy Nhất đã được người hâm mộ theo dõi tận tường, được giới chuyên môn đón nhận và mọi người luôn có sự chia sẻ, lan tỏa những thông điệp tích cực. Đó là nguồn cảm hứng rất lớn giúp Duy Nhất từng bước vượt qua những khó khăn với vết thương trên cơ thể và sức lực bị bào mòn".

Duy Nhất chườm đá sau trận đấu nhờ có bà xã đi theo săn sóc ẢNH: BẢO LONG

Ở tuổi 36, sự nghiệp thi đấu quốc tế môn muay của Nguyễn Trần Duy Nhất có lẽ sẽ kết thúc sau World Games này. Giờ là lúc để anh tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, chuyên tâm vào công tác đào tạo và huấn luyện ở "lò" của mình, nhằm đóng góp tiếp tục cho bộ môn. Duy Nhất cũng sẽ được tạo điều kiện tham gia vào Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ mà trước mắt SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn rất cần kinh nghiệm thực chiến của anh truyền đạt cho các võ sĩ đàn em.