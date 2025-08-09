Nguyễn Trần Duy Nhất không thể vào chung kết World Games: Giấc mơ vàng không thành hiện thực

Tuổi tác không thể "cứu" mật độ thi đấu dày

Sau trận thắng võ sĩ chủ nhà Yang Yuxi ở vòng tứ kết World Games môn muay hạng cân 57 kg, Nguyễn Trần Duy Nhất bước vào trận bán kết gặp võ sĩ người Ukraine Shelesko Dmytro, nhỏ hơn anh đến 14 tuổi. Bình thường nếu chỉ đánh 1 trận duy nhất thì dù lớn tuổi hơn và thể lực có thể yếu hơn một chút, kinh nghiệm trận mạc vẫn cho Duy Nhất đủ khả năng khống chế đối phương.

Duy Nhất (phải) thua điểm võ sĩ Ukraine ẢNH: BẢO LONG

Ở tuổi 36, Duy Nhất không còn sự sung mãn như vài năm trước. Chính Duy Nhất cũng cho biết sau trận đầu tiên anh bị rêm cả người và 2 chân bị mỏi nhừ sau khi sử dụng nhiều đòn kỹ thuật để đánh bại võ sĩ Trung Quốc. Thời gian không đầy 24 tiếng là không đủ cho anh phục hồi nhanh như trước đây.

Nguyễn Trần Duy Nhất không thể lật ngược tình thế phút cuối

HLV Giáp Trung Thang cho biết: "Chúng tôi cũng đã lường trước khó khăn dành cho Duy Nhất sau khi trải qua trận đầu tiên mất rất nhiều sức. Mặt khác võ sĩ Ukraine cao hơn Duy Nhất gần một gang tay nên võ sĩ của chúng ta gặp bất lợi khi không sử dụng được kỹ thuật đòn kéo gối. Khởi đầu hiệp 1, Duy Nhất đánh rất tốt, bộ chân di chuyển tốt, đánh 2 bên đều hay bằng những đòn đấm đá vào 2 bên sườn, khiến đối thủ hơi bị lúng túng nên thắng điểm.

HLV Giáp Trung Thang (phải) và Duy Nhất trở về khách sạn sau trận đấu ẢNH: BẢO LONG

Dẫu vậy hiệp 2, võ sĩ đến từ châu Âu đổi chiến thuật đánh áp sát, dồn lực liên tục đẩy Duy Nhất vào phòng thủ, khiến Nhất bị dính đòn thua điểm. Hiệp 3 quyết định, đối thủ thừa thắng xông lên, trong khi Duy Nhất có biểu hiện xuống sức, những cú ra đòn thiếu tốc độ. Gặp đối thủ trẻ, khỏe, thể lực sung mãn hơn nên Duy Nhất không thể xoay chuyển được tình thế. Còn 1 phút cuối hiệp 3, Duy Nhất trong tình thế không còn gì để mất đã đánh trả lại rất tốt, đẩy đối thủ vào thế bị động, tưởng chừng đã có thể lật ngược tình thế. Nhưng cuối cùng vẫn phải thua điểm. Chung cuộc Duy Nhất thua 28-29, dừng bước đáng tiếc".

Võ sĩ người Pháp, thành tích thắng võ sĩ UAE ở tứ kết, thua võ sĩ Israel ở bán kết, sẽ là đối thủ của Duy Nhất ở trận tranh hạng ba ẢNH: BTC

Như vậy giấc mơ bảo vệ huy chương vàng giành được ở World Games 3 năm trước tại Mỹ của Nguyễn Trần Duy Nhất đã chấm dứt. Một lần nữa ý chí và quyết tâm cũng chỉ giúp Duy Nhất tạo phần nào dấu ấn, nhưng không thể giúp anh chinh phục đỉnh cao nhất ở tuổi 36. Bởi một khi thể lực đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp cộng với việc phải căng sức chiến đấu một cách kiên cường thì tuổi tác không cho phép anh có thể đi đến cùng.

Duy Nhất cần hồi phục tốt để tranh huy chương đồng ẢNH: BẢO LONG

Đối thủ của Duy Nhất ở trận tranh huy chương đồng vào ngày 10.8 lại là một võ sĩ châu Âu khác đến từ Pháp là Rolland Daren Louis Jose, người đã thua võ sĩ Israel ở trận bán kết còn lại. HLV Giáp Trung Thang đánh giá: "Đây sẽ là một thử thách không nhỏ cho Duy Nhất khi lại gặp đối thủ cao to có sải tay dài và lối đánh khó chịu. Tất nhiên sẽ rất khó, nhưng không phải không có hy vọng. Giờ là lúc Duy Nhất cần được hồi phục tốt nhất để có thể sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng này. Hy vọng chúng tôi sẽ kết thúc World Games với một chiếc huy chương mang về cho đất nước".