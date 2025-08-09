Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Trần Duy Nhất không thể vào chung kết World Games: Giấc mơ vàng không thành hiện thực

Quang Tuyến
Quang Tuyến
09/08/2025 20:57 GMT+7

Giấc mơ giành cú đúp huy chương vàng World Games của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã tan thành mây khói khi anh gục ngã trước đối thủ người Ukraine trẻ hơn ở bán kết hạng cân 57 kg môn muay World Games vào tối 9.8.

Tuổi tác không thể "cứu" mật độ thi đấu dày

Sau trận thắng võ sĩ chủ nhà Yang Yuxi ở vòng tứ kết World Games môn muay hạng cân 57 kg, Nguyễn Trần Duy Nhất bước vào trận bán kết gặp võ sĩ người Ukraine Shelesko Dmytro, nhỏ hơn anh đến 14 tuổi. Bình thường nếu chỉ đánh 1 trận duy nhất thì dù lớn tuổi hơn và thể lực có thể yếu hơn một chút, kinh nghiệm trận mạc vẫn cho Duy Nhất đủ khả năng khống chế đối phương.

Nguyễn Trần Duy Nhất không thể vào chung kết World Games: Giấc mơ vàng không thành hiện thực- Ảnh 1.

Duy Nhất (phải) thua điểm võ sĩ Ukraine

ẢNH: BẢO LONG

Ở tuổi 36, Duy Nhất không còn sự sung mãn như vài năm trước. Chính Duy Nhất cũng cho biết sau trận đầu tiên anh bị rêm cả người và 2 chân bị mỏi nhừ sau khi sử dụng nhiều đòn kỹ thuật để đánh bại võ sĩ Trung Quốc. Thời gian không đầy 24 tiếng là không đủ cho anh phục hồi nhanh như trước đây. 

Nguyễn Trần Duy Nhất không thể lật ngược tình thế phút cuối

HLV Giáp Trung Thang cho biết: "Chúng tôi cũng đã lường trước khó khăn dành cho Duy Nhất sau khi trải qua trận đầu tiên mất rất nhiều sức. Mặt khác võ sĩ Ukraine cao hơn Duy Nhất gần một gang tay nên võ sĩ của chúng ta gặp bất lợi khi không sử dụng được kỹ thuật đòn kéo gối. Khởi đầu hiệp 1, Duy Nhất đánh rất tốt, bộ chân di chuyển tốt, đánh 2 bên đều hay bằng những đòn đấm đá vào 2 bên sườn, khiến đối thủ hơi bị lúng túng nên thắng điểm.

Nguyễn Trần Duy Nhất không thể vào chung kết World Games: Giấc mơ vàng không thành hiện thực- Ảnh 2.

HLV Giáp Trung Thang (phải) và Duy Nhất trở về khách sạn sau trận đấu

ẢNH: BẢO LONG

Dẫu vậy hiệp 2, võ sĩ đến từ châu Âu đổi chiến thuật đánh áp sát, dồn lực liên tục đẩy Duy Nhất vào phòng thủ, khiến Nhất bị dính đòn thua điểm. Hiệp 3 quyết định, đối thủ thừa thắng xông lên, trong khi Duy Nhất có biểu hiện xuống sức, những cú ra đòn thiếu tốc độ. Gặp đối thủ trẻ, khỏe, thể lực sung mãn hơn nên Duy Nhất không thể xoay chuyển được tình thế. Còn 1 phút cuối hiệp 3, Duy Nhất trong tình thế không còn gì để mất đã đánh trả lại rất tốt, đẩy đối thủ vào thế bị động, tưởng chừng đã có thể lật ngược tình thế. Nhưng cuối cùng vẫn phải thua điểm. Chung cuộc Duy Nhất thua 28-29, dừng bước đáng tiếc".

Nguyễn Trần Duy Nhất không thể vào chung kết World Games: Giấc mơ vàng không thành hiện thực- Ảnh 3.

Võ sĩ người Pháp, thành tích thắng võ sĩ UAE ở tứ kết, thua võ sĩ Israel ở bán kết, sẽ là đối thủ của Duy Nhất ở trận tranh hạng ba

ẢNH: BTC

Như vậy giấc mơ bảo vệ huy chương vàng giành được ở World Games 3 năm trước tại Mỹ của Nguyễn Trần Duy Nhất đã chấm dứt. Một lần nữa ý chí và quyết tâm cũng chỉ giúp Duy Nhất tạo phần nào dấu ấn, nhưng không thể giúp anh chinh phục đỉnh cao nhất ở tuổi 36. Bởi một khi thể lực đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp cộng với việc phải căng sức chiến đấu một cách kiên cường thì tuổi tác không cho phép anh có thể đi đến cùng.

Nguyễn Trần Duy Nhất không thể vào chung kết World Games: Giấc mơ vàng không thành hiện thực- Ảnh 4.

Duy Nhất cần hồi phục tốt để tranh huy chương đồng

ẢNH: BẢO LONG

Đối thủ của Duy Nhất ở trận tranh huy chương đồng vào ngày 10.8 lại là một võ sĩ châu Âu khác đến từ Pháp là Rolland Daren Louis Jose, người đã thua võ sĩ Israel ở trận bán kết còn lại. HLV Giáp Trung Thang đánh giá: "Đây sẽ là một thử thách không nhỏ cho Duy Nhất khi lại gặp đối thủ cao to có sải tay dài và lối đánh khó chịu. Tất nhiên sẽ rất khó, nhưng không phải không có hy vọng. Giờ là lúc Duy Nhất cần được hồi phục tốt nhất để có thể sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng này. Hy vọng chúng tôi sẽ kết thúc World Games với một chiếc huy chương mang về cho đất nước".

Tin liên quan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Indonesia ở chặng 2 SEA V.League

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Indonesia ở chặng 2 SEA V.League

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Ninh Bình.

U.21 Việt Nam thắng ngoạn mục đối thủ cực mạnh Canada: Xuất sắc vào sâu giải U.21 thế giới

Billiards: Cơ thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục, đánh bại cựu vô địch thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Trần Duy Nhất World Games Muay Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận