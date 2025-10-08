Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt bộ ba tác phẩm thơ - bút ký - du ký

Thùy Trang
Thùy Trang
08/10/2025 08:03 GMT+7

Nhà báo - nhà thơ Lê Xuân Sơn cho ra mắt độc giả bộ ba tác phẩm mới gồm: Đã từ lâu tôi là người thành phố (thơ), Mây trắng còn bay (bút ký, chân dung văn nghệ) và Như nước dòng Mê (du ký). Buổi ra mắt sách sẽ diễn ra ngày 9.10 tại Hà Nội.

Bộ ba tác phẩm mới của nhà báo - nhà thơ Lê Xuân Sơn phản ánh hành trình sáng tạo đa thanh của một người viết đã đi qua nhiều miền cảm xúc và trải nghiệm. Ba cuốn sách, ba thể loại, nhưng cùng chung một mạch cảm xúc: những chiêm nghiệm sâu sắc của người làm báo - người nghệ sĩ đã sống và ghi chép bằng tất cả trải nghiệm cùng rung cảm của mình trước con người, thiên nhiên và thời cuộc.

Trong đó, Đã từ lâu tôi là người thành phố gồm 49 bài thơ, là tiếng vọng của một người nông thôn xa gốc rễ, hoài niệm về quê hương xen lẫn suy tư trước những vấn đề đương đại như biển đảo, môi trường, dịch bệnh. Tập thơ trải rộng từ tình yêu, gia đình đến những trăn trở về biến động xã hội, thấm đẫm cảm xúc nhân văn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt bộ ba tác phẩm thơ - bút ký -... - Ảnh 1.

Bộ ba tác phẩm mới ra mắt của nhà báo - nhà thơ Lê Xuân Sơn

ẢNH: NVCC

Trong Mây trắng còn bay (265 trang), tác giả khắc họa hơn 20 chân dung văn nghệ sĩ - từ Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Hữu Loan đến Tô Hoài, Tố Hữu… như một cách tri ân những tài hoa đất Việt. Những trang viết mang vẻ đẹp trầm tĩnh, gợi nhớ giá trị tinh thần "như mây trắng còn bay".

Như nước dòng Mê (330 trang) là bút ký du hành qua 11 quốc gia, đậm chất văn hóa và lịch sử, nơi tác giả ghi lại ân tình, ký ức và những mối liên hệ sâu xa giữa VN với thế giới. Ngoài sáng tác, nhà báo - nhà thơ Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong, còn là dịch giả của 12 đầu sách, trong đó có Trở về EdenVườn thú Hollywood.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Xuân Sơn thơ Bút ký du ký Nhà thơ Nhà báo
