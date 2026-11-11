Giữa lúc TP.HCM đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chất lượng phục vụ tại các bến, trạm xe buýt cũng được chú trọng. Ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hành khách bày tỏ sự hài lòng trước những cải thiện trong điều kiện chờ xe, đồng thời kỳ vọng các mô hình này sớm được nhân rộng.

Nhà chờ xe buýt khang trang, người dân bất ngờ vì nhiều tiện ích mới

Từng phải mang theo ô, áo mưa hoặc tìm bóng cây để tránh nắng trong lúc đợi xe buýt, chị Sử Ngọc Thanh (ngụ P.Phú Định, TP.HCM) không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của những nhà chờ xe buýt tại khu vực trung tâm thành phố.

So với những trạm chờ cũ, chị Thanh nhận xét nhà chờ mới được xây dựng chắc chắn, có mái che, ghế ngồi và nhiều tiện ích thiết thực. Đặc biệt, việc bố trí cổng sạc điện thoại miễn phí cùng màn hình hiển thị thông tin chuyến xe giúp hành khách thuận tiện hơn trong lúc chờ đợi.

"Em thấy so với mấy cái nhà chờ cũ thì nhà chờ mới nhìn có vẻ chắc chắn hơn. Với lại có mái che nên trong thời tiết nắng nóng, mọi người có thể ngồi chờ xe buýt mà không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng quá nhiều", chị Thanh chia sẻ.

Tuyến đường đi bộ có mái che dài khoảng 300 m kết nối nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão với ga metro Bến Thành ẢNH: SẦM ÁNH

Nhà chờ xe buýt ở TP.HCM thay đổi bất ngờ, người dân hết lời khen ngợi vì điều này

Không chỉ cải thiện điều kiện chờ xe, hệ thống nhà chờ mới còn mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân khi kết nối với các phương tiện giao thông công cộng khác.

Tại khu vực đường Phạm Ngũ Lão, gần ga metro Bến Thành, nhà chờ xe buýt được thiết kế rộng rãi, sử dụng vách kính cường lực hai lớp, vừa tạo không gian thông thoáng, vừa góp phần che chắn trước tác động của thời tiết. Đáng chú ý, mẫu nhà chờ N02 tại khu vực này có chiều dài 12 m, rộng 1,7 m và cao 2,6 m, là mẫu có kích thước lớn nhất trong các thiết kế nhà chờ mới được đề xuất.

Lối đi có mái che kết nối nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão với ga metro Bến Thành, giúp hành khách thuận tiện hơn khi chuyển tuyến, hạn chế ảnh hưởng của nắng mưa ẢNH: SẦM ÁNH

Bên cạnh đó, tuyến đường đi bộ có mái che dài khoảng 300 m kết nối nhà chờ xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão với ga metro Bến Thành cũng được người dân đánh giá cao. Nhờ đó, việc chuyển tiếp từ metro sang xe buýt trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc mưa lớn.

"Khi em bước từ metro ra thì bây giờ có mái che, không còn ngại việc nắng hay mưa nữa", chị Thanh nói.

Không gian nhà chờ xe buýt rộng rãi, có ghế ngồi và mái che thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm tại khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Cùng chung cảm nhận, anh Ngô Khải Lương (ngụ P.An Lạc, TP.HCM) bày tỏ sự hài lòng khi nhà chờ mới có không gian mát mẻ, nhiều chỗ ngồi, phù hợp với cả người lớn tuổi và những hành khách cần nghỉ chân sau khi di chuyển bằng metro.

Theo anh Lương, trước đây, để tránh nắng khi chờ xe, anh thường phải đi sâu vào khu vực công viên tìm chỗ đứng. Nay có nhà chờ rộng rãi, việc đón xe thuận tiện và thoải mái hơn nhiều.

Anh cũng cho rằng sinh viên là một trong những nhóm được hưởng lợi rõ rệt từ việc nâng cấp nhà chờ, bởi nhu cầu sử dụng xe buýt vào buổi sáng và chiều khá lớn.

Các trạm chờ xe buýt trên đường Hàm Nghi, khu vực trung tâm TP.HCM. Việc chỉnh trang hạ tầng đang góp phần cải thiện điều kiện đón, trả khách tại các đầu mối giao thông công cộng ẢNH: SẦM ÁNH

Hơn 40 triệu lượt khách đi xe buýt, hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ

Không chỉ dừng lại ở những nhà chờ mới, hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt tại TP.HCM đang từng bước được chỉnh trang, nâng cấp tại nhiều đầu mối giao thông quan trọng. Những thay đổi diễn ra trong bối cảnh thành phố triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt, thu hút ngày càng nhiều người dân lựa chọn phương tiện công cộng.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM được Znews đăng tải ngày 3.11, tính đến cuối tháng 10.2026, thành phố ghi nhận hơn 40 triệu lượt hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt áp dụng chính sách miễn phí vé kể từ ngày 1.7.2026.

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý VỀ XE BUÝT TP.HCM Hơn 40 triệu lượt khách: Sử dụng các tuyến xe buýt thuộc diện miễn phí vé, tính từ ngày 1.7 đến cuối tháng 10.2026.

134 tuyến xe buýt: Được áp dụng chính sách hỗ trợ 100% giá vé từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2026.

12 m: Chiều dài mẫu nhà chờ N02 tại đường Phạm Ngũ Lão, gần ga metro Bến Thành; rộng 1,7 m và cao 2,6 m.

Khoảng 300 m: Chiều dài tuyến đi bộ kết nối nhà chờ xe buýt đường Phạm Ngũ Lão với ga metro Bến Thành, nơi thành phố có chủ trương lắp đặt hệ thống mái che.

Song song với chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, thành phố cũng tập trung cải thiện chất lượng hạ tầng, từ không gian nhà chờ đến hệ thống thông tin và tổ chức luồng di chuyển của hành khách.

Tại trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành trên đường Hàm Nghi, một số hạng mục đã được chỉnh trang từ đầu năm 2026 như bổ sung nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt bảng hướng dẫn phân luồng và bảo trì hệ thống bảng điện tử hiển thị lịch trình xe buýt.

Tại trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành trên đường Hàm Nghi, một số hạng mục đã được chỉnh trang từ đầu năm 2026 ẢNH: CÔNG KHỞI

Trong khi đó, bến xe buýt Sài Gòn được nâng cấp từ tháng 2.2026 với nhiều hạng mục như lắp đặt mái che, cải tạo mặt bằng đón trả khách, lát sàn chống trượt, nâng cấp hệ thống chiếu sáng LED và bổ sung bảng điện tử hiển thị thời gian xe đến theo thời gian thực.

Tại bến xe buýt Q.8 (nay thuộc P.Bình Đông) và bến xe buýt Chợ Lớn (P.Bình Tây), khu vực đón trả khách cũng được bổ sung ghế ngồi, mái che dọc lối đi. Các hạng mục bảng thông tin điện tử, hệ thống loa và cây xanh tiếp tục được hoàn thiện, hướng đến không gian phục vụ hành khách khang trang, tiện nghi hơn.

Việc đầu tư đồng bộ không chỉ cải thiện diện mạo các bến, trạm mà còn hỗ trợ hoạt động đón trả khách diễn ra trật tự, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt.

Điểm sạc điện thoại miễn phí được trang bị tại nhà chờ xe buýt thế hệ mới, một trong những tiện ích thiết thực được người dân đánh giá cao ẢNH: CÔNG KHỞI

Thường xuyên sử dụng xe buýt, ông Trương Vĩnh Quân (ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM) đánh giá cao sự đầu tư của thành phố dành cho hệ thống giao thông công cộng.

"Thực sự thấy thành phố đầu tư rất tốt, có nhiều nhà chờ ở nhiều chỗ cũng rất khang trang, sạch sẽ. Người dân cảm thấy rất thoải mái, vui mừng khi được thành phố đầu tư như thế này", ông Quân chia sẻ.

Từ trải nghiệm thực tế, chị Sử Ngọc Thanh cũng mong muốn những mô hình nhà chờ hiện đại tiếp tục được nhân rộng đến các khu vực vùng ven, nơi điều kiện hạ tầng giao thông công cộng còn hạn chế, để nhiều người dân được thụ hưởng tiện ích.

Có thể thấy, bên cạnh chính sách miễn phí vé, việc cải thiện chất lượng hạ tầng đang tạo thêm sức hút cho xe buýt TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Người nước ngoài trải nghiệm đi xe buýt tại TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Có thể thấy, bên cạnh chính sách miễn phí vé, việc cải thiện chất lượng hạ tầng đang tạo thêm sức hút cho xe buýt TP.HCM. Từ mái che, ghế ngồi đến bảng thông tin điện tử và lối đi kết nối metro, mỗi tiện ích được bổ sung đều góp phần giúp hành trình của người dân thuận tiện, thoải mái hơn.

Miễn phí vé có thể là động lực để người dân bắt đầu lựa chọn xe buýt, nhưng chính sự thuận tiện, an toàn và chất lượng phục vụ mới là những yếu tố quan trọng để giữ chân hành khách lâu dài, từng bước đưa giao thông công cộng trở thành lựa chọn quen thuộc trong đời sống đô thị.



