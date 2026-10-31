Nhà có điều kiện vẫn đi làm thêm: Sao bạn trẻ phải cực vậy?

Không áp lực cơm áo, điều gì khiến bạn trẻ nỗ lực như vậy?

Bố mẹ mua nhà cho 2 anh em ở TP.HCM, mỗi tháng được phụ huynh cho thêm khoản tiền dư dả để chi tiêu nhưng Trần Đức Dương, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương vẫn đi làm gia sư. Hồi mới vào năm nhất đại học, đỉnh điểm Dương dạy 3 ca/ngày, mỗi ngày 5-6 giờ.

Sau này Dương chỉ nhận dạy 2 tiếng đồng hồ/ngày. Hiện tại, nam sinh Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM mỗi tháng có thu nhập khoảng 8 triệu đồng từ công việc làm thêm.

Trần Đức Dương ẢNH: THANH ĐA

Dương cho biết công việc gia sư giúp Dương có sự kiên trì, kỹ năng giao tiếp và biết phân tích vấn đề ở những góc nhìn khác nhau.

"Có học sinh học nhanh nên nhanh chán, mình phải thay đổi phương pháp dạy học, có học sinh mình phải làm thơ mới giúp em ấy nhớ được công thức, kiến thức… Sau này mình nhận ra làm tốt việc mình thích sẽ kiếm ra tiền", Dương chia sẻ.

Số tiền đi làm thêm có được, Dương dùng để chi trả những khoản chi tiêu riêng và đầu tư tiết kiệm. "Mình không muốn chi tiêu cá nhân phải dùng đến tiền bố mẹ vất vả mới có được. Mình nỗ lực để được sống cuộc đời mình muốn, tự do lựa chọn con đường của riêng mình", Dương kể chuyện.

Gia đình kinh doanh dịch vụ phòng trọ cao cấp nhưng Lê Thái Bảo, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, vẫn đi làm thêm 2 công việc: phục vụ nhà hàng Nhật ở tòa nhà The Landmark 81 và dạy cầu lông. Sáng đi học, chiều Bảo đi làm. Công việc nhà hàng bắt đầu từ 16 giờ đến 22 giờ, hôm nào khách ngồi trễ, Bảo làm đến 23 giờ, có những hôm quá nửa đêm mới về đến nhà. "Mình đi làm thêm vì muốn có thêm kinh nghiệm", Bảo nói.

Lê Thái Bảo ẢNH: NVCC

Kỷ niệm những ngày đầu đi làm phục vụ nhà hàng, được trả lương 35.000 đồng/giờ nhưng từng bị trừ 500.000 đồng Bảo nhớ mãi.

"Mình đi trễ khoảng 5, 10 phút, mấy ngày liên tục, bị trừ lương 500.000 đồng, tiếc mãi. Rút kinh nghiệm nếu có việc thực sự gấp mình sẽ báo trước và báo sớm với sếp. Còn không, nếu làm từ 16 giờ thì từ 15 giờ mình đã chuẩn bị và đến trước buổi hẹn khoảng 15 phút", Bảo nhớ lại.

Đi làm thêm không chỉ để kiếm tiền mà còn vì điều này

Chị Thái Thị Kim Ngân (ngụ ở đường Bình Quới, P.Bình Quới), mẹ của nam sinh Lê Thái Bảo, cho biết khi nghe tin con trai muốn đi làm thêm chị ủng hộ.

"Cũng có những ngày con về mệt… mình thương con nhiều. Từ ngày đi làm con trưởng thành hơn, con có tiền tự trang trải cuộc sống cá nhân, không xin tiền mẹ. Vài tháng con để dành tiền mua bánh trái, mua sữa rồi chạy xe vòng quanh thành phố tặng cho các bé bán vé số", chị Kim Ngân chia sẻ.

Gia đình Thái Bảo thường có hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương ẢNH: NVCC

Khi tuyển dụng nhân sự trẻ, anh Nguyễn Vĩnh Đạt, Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết một trong những điều anh thường luôn đưa vào buổi phỏng vấn là: bạn từng đi làm thêm chưa?

Anh Đạt khẳng định anh không quá bận tâm việc các bạn đã làm chức vụ gì hay kiếm được bao nhiêu tiền. "Điều tôi tìm kiếm là bài học các bạn đúc rút được sau mỗi ca làm việc. Một bạn trẻ sẵn sàng gác lại sự bao bọc của gia đình để học cách lắng nghe khách hàng khó tính, quản lý tốt thời gian và tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc sẽ luôn là ứng viên có tốc độ hòa nhập vượt trội", anh Đạt cho biết.

Anh Nguyễn Vĩnh Đạt chia sẻ cùng các bạn trẻ ẢNH: NVCC

Theo anh Đạt, trong môi trường doanh nghiệp cạnh tranh, xuất phát điểm gia đình có thể là bệ đỡ tốt, nhưng tinh thần dấn thân và khả năng thích nghi thực tế mới là chiếc chìa khóa quyết định bạn tiến xa đến đâu trên con đường sự nghiệp.

"Giảng đường trang bị nền tảng học thuật, nhưng chính những trải nghiệm thực tế mới trui rèn tinh thần kỷ luật, sự kiên nhẫn cùng khả năng thấu cảm khi phục vụ người khác", anh Đạt phân tích.

Những năm tháng sinh viên, bản thân anh từng đi làm gia sư, đứng bán hàng tại cửa tiệm. "Chính những va vấp đời thường ấy đã dạy tôi trân trọng giá trị sức lao động cũng như rèn luyện tác phong chuyên nghiệp sau này", anh Đạt nói.

Chị Nguyễn Thị Thu quản lý kinh doanh Khách sạn Hanting Hotel Hochiminh City cho rằng dù làm công việc gì, từ những vị trí đòi hỏi chuyên môn đến các công việc chân tay như bưng bê, phục vụ hay pha chế, điều quan trọng là các bạn có tinh thần học hỏi, biết quan sát và chủ động nhận ra mình học được gì từ công việc đó.

"Nếu chỉ làm theo yêu cầu, hoàn thành ca làm rồi nhận lương, giá trị nhận lại có thể chỉ dừng ở khoản thu nhập. Nhưng nếu biết suy ngẫm về những gì đã trải qua, người trẻ có thể học được cách giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp, xử lý tình huống, chịu áp lực và hiểu hơn về cách một môi trường làm việc vận hành", chị Thu chia sẻ.

Giảng viên Nguyễn Phương Thảo trao đổi cùng sinh viên ẢNH: NVCC

Hoa hậu Mai Anh làm việc tại HR1 Việt Nam Holdings, doanh nghiệp có gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng và nhân sự, nói rằng ở góc nhìn doanh nghiệp và chính câu chuyện của bản thân, cô nhận ra làm thêm không đơn thuần để kiếm thu nhập mà còn là cơ hội vận dụng kiến thức đã học, trau dồi chuyên môn và rèn luyện tính tự lập.

"Với những người trẻ dù được gia đình hỗ trợ đầy đủ nhưng vẫn chủ động đi làm, các bạn sẽ có cơ hội va chạm thực tế, học cách giao tiếp, xử lý vấn đề và làm việc với nhiều kiểu người khác nhau, hình thành tác phong chuyên nghiệp", Mai Anh nói.

Giảng viên Nguyễn Phương Thảo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho rằng đi làm thêm là một trải nghiệm đáng có trong quãng đời sinh viên. Tuy nhiên, nữ giảng viên thường nhắn nhủ sinh viên rằng đừng để việc học trở thành việc phụ.

"Các bạn nên lựa chọn công việc phù hợp với thời gian biểu, sức khỏe và nếu có thể thì liên quan đến ngành học. Điều đáng quý nhất sau một công việc làm thêm không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là mình đã học được gì và trưởng thành hơn như thế nào", giảng viên Phương Thảo bày tỏ.











