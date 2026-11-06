Nhà hát Trần Hữu Trang tái dựng 'Tô Ánh Nguyệt'

Kịch bản lần này được NSND Hữu Quốc phục dựng từ bản dựng của đạo diễn, NSND Diệp Lang. Ngay từ cảnh mở màn, khán giả đã xúc động trước đoạn video ngắn tri ân các nghệ sĩ tiền bối từng làm nên thành công của kiệt tác như NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Diệp Lang, NSND Thoại Miêu, nghệ sĩ Hồng Nga, Nguyên Hạnh, NSND Thanh Tòng, NSƯT Tú Trinh, NSND Giang Châu… Một nốt lặng ý nghĩa nối liền ký ức vàng son với hiện tại.

NSND Thoại Miêu và NSND Hữu Quốc vai cha mẹ của Tô Ánh Nguyệt ẢNH: H.K

Là một tác phẩm đã in sâu trong lòng công chúng, Tô Ánh Nguyệt lần này vẫn mang hơi thở đương đại nhờ cách tạo hình sân khấu giàu tính ước lệ. Hình ảnh đôi uyên ương xuất hiện xuyên suốt qua chiếc khăn tay, qua áo gối thêu tay, và qua cả những điệu múa như một hình ảnh tượng trưng cho lý tưởng về tình yêu chung thủy, bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và thời gian.

Vào vai Nguyệt, NSƯT Thu Vân ghi dấu ấn với gương mặt phúc hậu và chất giọng ngọt ngào, lối ca từ tốn, có chiều sâu. Cô khắc họa trọn vẹn người phụ nữ trong buổi giao thời vừa mang nét nhẫn nhịn truyền thống trước lễ giáo khắt khe tước đoạt quyền yêu thương và quyền làm mẹ, vừa kiên cường đấu tranh cho khát vọng sống bình đẳng.

Điểm sáng ở Nguyệt là lòng tự trọng. Cô khao khát hạnh phúc nhưng không đánh đổi bằng niềm đau của người khác, thà một mình chịu đựng gần 20 năm chứ nhất quyết không gây thêm đau khổ cho một người phụ nữ khác. Bên trong Nguyệt có tư tưởng tiến bộ nhưng vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp và nhân cách của người phụ nữ Việt Nam.

Thanh Toàn vai Tâm con của Minh, Dũng Nhí vai cậu Tân em trai của Nguyệt ẢNH: H.K

Sánh đôi cùng Thu Vân, kép trẻ Nguyễn Văn Khởi mang đến một vai Minh rất sáng sân khấu. Giọng ca vang, mượt mà, cùng ngoại hình trong trẻo giúp anh vào vai thật thuyết phục, khiến người xem tin Minh là người sắt son chứ không phải kẻ bội bạc. Anh cũng chỉ là nạn nhân của toan tính thực dụng, đành gạt bỏ tình riêng để cứu vớt gia đình. Nỗi áy náy, day dứt tự trách có lẽ là nguồn cơn dẫn đến cơn bệnh kéo dài. Nhưng Minh có thể thanh thản ra đi, bởi anh đã có hai người phụ nữ vì thương anh mà hy sinh trọn đời. Cuộc tình ba người vì thế trở nên đẹp đẽ ở nhân cách và sự vị tha.

NSƯT Thu Vân và Nguyễn Văn Khởi trong vai Tô Ánh Nguyệt và Minh ẢNH: H.K

Góp phần làm nên đêm diễn trọn vẹn là dàn diễn viên phụ rất chắc tay. NSND Thoại Miêu - NSND Hữu Quốc (vai cha mẹ của Tô Ánh Nguyệt), NSƯT Diễm Thanh (vai Dung - vợ của Minh), Nguyễn Thanh Toàn - Diễm Kiều (con trai và con dâu của Minh) giữ nhịp cảm xúc sâu lắng; trong khi nghệ sĩ Dũng Nhí ca diễn hài hước, biết tiết chế mà vẫn duyên dáng giúp cân bằng lại những đoạn bi kịch. Ngoài ra sự góp mặt của Thanh Đông, Võ Hoài Long, Hoàng Minh Vương, Bảo Trí... dù là vai phụ nhưng đều là diễn viên gạo cội của Nhà hát Trần Hữu Trang, làm thành dàn bao rất chắc tay.

Vở diễn đã khẳng định sức sống bền bỉ của một tác phẩm kinh điển vượt thời gian và cũng khẳng định năng lực của lớp nghệ sĩ kế thừa.