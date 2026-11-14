Nhà khoa học bị sa thải sau vụ chỉnh sửa gien khiến trẻ tử vong

Chỉnh sửa gien là kỹ thuật cho phép con người can thiệp trực tiếp để thêm, xóa, thay đổi hoặc sửa chữa các trình tự ADN bên trong tế bào của sinh vật sống ảnh: reuters

Caixin Global hôm 13.11 đưa tin chính quyền Thượng Hải vừa hoàn tất cuộc điều tra cái chết của một bé gái 6 tuổi, theo đó phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác thử nghiệm an toàn, thẩm định đạo đức và công bố thông tin liên quan liệu trình chỉnh sửa gien trong điều trị.

Cụ thể, người đứng đầu cuộc nghiên cứu là ông Qiu Zilong bị cách chức Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Tùng Giang thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải. Một nhà nghiên cứu chủ chốt khác trong nhóm, họ Yang , cũng bị cách chức. Một số cá nhân liên quan cũng bị kỷ luật

Hai ông Qiu và ông Yang bị cấm tham gia các chương trình khoa học và hoạt động bình chọn giải thưởng nghiên cứu trong vòng 5 năm.

Còn theo báo China Daily, chính quyền Thượng Hải đã mở cuộc điều tra sau khi Tạp chí Science đăng báo cáo về một cuộc nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải, trong đó có trường hợp một trẻ em tử vong khi tham gia thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Tân Hoa trực thuộc trường.

Chuyện gì đã xảy ra?

Theo cuộc nghiên cứu được đăng trên chuyên san Nature, bệnh nhi mới 6 tuổi, được chẩn đoán mắc hội chứng Snijders Blok-Campeau. Đây là một rối loạn phát triển thần kinh hiếm gặp ở trẻ em và đến nay vẫn chưa có liệu pháp điều trị hiệu quả.

Tháng 7.2023, gia đình chủ động liên hệ với ông Qiu và đề nghị ông tìm cách cứu con họ.

Tháng 1.2025, hội đồng đạo đức của Bệnh viện Tân Hoa thông qua kế hoạch nghiên cứu lâm sàng về liệu trình điều trị bằng chỉnh sửa gien. Đến tháng 3 cùng năm, bệnh nhi được tiêm liệu pháp điều trị.

Thế nhưng, đến hôm 31.3 cùng năm, bé gái tử vong do biến chứng bệnh thuyên tắc vi mạch huyết khối đến từ liệu pháp gien, theo kết luận của bệnh viện. Bài báo khoa học liên quan đến nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 2.2026.

Kết luận điều tra

Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện nhóm của ông Qiu và nhân sự thuộc Đại học Tân Hoa không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong quá trình nghiên cứu.

Các sai phạm bao gồm không kịp thời báo cáo các phát hiện liên quan đến an toàn, không công bố những kết quả nghiên cứu bất lợi trong bài báo và không khai báo chính xác các xung đột lợi ích.

Dù không phát hiện hành vi làm giả dữ liệu trong bài báo nói trên, cơ quan điều tra xác định đã xảy ra những vi phạm về liêm chính học thuật, bên cạnh những vi phạm khác.