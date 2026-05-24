Nhà mạng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao di động tại nhà

Chỉ còn hơn 2 tuần để xác thực thuê bao di động để tránh bị khóa SIM

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học - Công nghệ, đối với các thuê bao di động của người có quốc tịch Việt Nam chưa xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước công dân gắn chip, doanh nghiệp viễn thông sẽ gửi thông báo yêu cầu cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 15.4). Sau 60 ngày kể từ ngày 15.4, nếu thuê bao chưa hoàn thành xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, tức khóa SIM 1 chiều.

Cần xác thực thuê bao di động trước ngày 15.6 để không bị thu hồi SIM điện thoại ẢNH: THU HẰNG

Tiếp đó, sau thêm 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa 1 chiều mà thuê bao vẫn chưa thực hiện cập nhật thông tin, doanh nghiệp viễn thông sẽ tiếp tục tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa 2 chiều, nếu cá nhân hoặc tổ chức vẫn không hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, doanh nghiệp viễn thông sẽ thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ và thu hồi số thuê bao. Ngoài ra, người dùng cần lưu ý thêm một mốc quan trọng là từ ngày 15.6, người dùng thay đổi thiết bị di động đều phải xác thực lại ảnh sinh trắc học cho thuê bao, nếu không sẽ bị khóa SIM một chiều sau hai giờ.

Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động bao gồm xác thực 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Tăng cường hỗ trợ xác thực tại nhà cho người cao tuổi

Kể từ tháng 4 đến nay, nhiều nhà mạng đã thông báo và tổ chức cho người dùng thực hiện xác thực thông tin thuê bao. Đến hiện nay, Tổng công ty Viễn thông Viettel cho biết để khách hàng bị gián đoạn liên lạc vì rào cản công nghệ, Viettel triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tận nhà cho người cao tuổi và các nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục theo quy định của Thông tư 08. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ được Viettel triển khai trong giai đoạn nước rút của chiến dịch xác thực thông tin thuê bao, tiếp nối hàng loạt chính sách khuyến khích và hỗ trợ khách hàng như cộng tiền vào tài khoản, tặng điểm Viettel++ và mở rộng mạng lưới điểm hỗ trợ trên toàn quốc.

Theo thống kê của Viettel, trong số các khách hàng chưa hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, nhóm khách hàng lớn tuổi hiện chiếm hơn 30%. Đây cũng là nhóm khách hàng gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện thủ tục xác thực do hạn chế về sức khỏe, khả năng di chuyển, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo các thao tác công nghệ. Nhiều khách hàng vẫn sử dụng điện thoại phổ thông, ít theo dõi tin nhắn hoặc chưa nhận thức đầy đủ về những thay đổi trong quy định quản lý thuê bao. Khách hàng chỉ cần gọi đến tổng đài Chăm sóc khách hàng Viettel 1800 8098 (miễn phí), bấm phím 0 để gặp điện thoại viên và cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhân viên Viettel tại địa phương sẽ chủ động liên hệ và đến tận nơi để hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực. Bên cạnh việc cử nhân viên hỗ trợ tận nhà, Viettel cũng khuyến khích các thành viên trong gia đình đồng hành cùng cha mẹ, ông bà thực hiện xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng My Viettel.

Tương tự, VinaPhone cũng đã triển khai chương trình hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú. Hoạt động này được VinaPhone phối hợp với lực lượng công an cấp xã để hỗ trợ đối với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt. Đây là nỗ lực nhằm bảo đảm mọi khách hàng đều có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.