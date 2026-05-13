Nhà máy Tanifood liên quan bà Trương Mỹ Lan được ngân hàng rao bán

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Tây Ninh vừa thông báo phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty CP Lavifood nhằm thu hồi nợ vay. Đơn vị này có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan trong vụ án tại Ngân hàng SCB.

Cụ thể, tài sản được đưa ra đấu giá gồm toàn bộ nhà máy Tanifood Tây Ninh cùng hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị chế biến nông sản, với tổng giá khởi điểm hơn 1.216 tỉ đồng. Trong đó có quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên diện tích hơn 142.914 m2 tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh được xác định hơn 461,7 tỉ đồng; giá trị công trình xây dựng hơn 321 tỉ đồng. Đây là khu đất xây dựng nhà máy Tanifood Tây Ninh với thời hạn sử dụng đến năm 2067.

Nhà máy Tanifood liên quan bà Trương Mỹ Lan được VietinBank rao bán đấu giá ẢNH: TNO

Ngoài bất động sản, VietinBank cũng đấu giá toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án “Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh” của Lavifood với giá trị hơn 433,5 tỉ đồng. Các tài sản trên được thế chấp cho các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký giữa ngân hàng và Công ty CP Lavifood từ năm 2018 cùng các hợp đồng bảo đảm liên quan.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 4.6 tại trụ sở VietinBank Tây Ninh theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói và phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 60,8 tỉ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm tài sản.

Lavifood từng là doanh nghiệp gây chú ý trong lĩnh vực chế biến nông sản khi đầu tư nhiều nhà máy quy mô lớn tại Tây Ninh, Long An và một số địa phương khác. Doanh nghiệp này được biết đến với thương hiệu Tanifood cùng định hướng phát triển chuỗi chế biến rau quả xuất khẩu công nghệ cao. Trong đó, nhà máy Tanifood Tây Ninh được khánh thành năm 2019, quy mô khoảng 15 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỉ đồng. Theo kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định đã mua lại cổ phần Lavifood để tham gia lĩnh vực chế biến nông sản. Hồ sơ vụ án thể hiện doanh nghiệp này sau đó được giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần...