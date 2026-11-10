Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà ở Quảng Ngãi bị phạt hơn 155 triệu đồng

Ngày 10.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH (trụ sở tại thôn Hà Mòn 1, xã Đăk Hà, Quảng Ngãi) do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà, thuộc xã Đăk Hà (Quảng Ngãi) ẢNH: V.H

Theo kết quả kiểm tra ngày 13.8, đoàn kiểm tra phát hiện nước rỉ từ hố thu nước thải của bãi rác cũ chảy thành dòng ra khu vực đất phía nam nhà máy, với lưu lượng khoảng 2,4 m³/ngày.

Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gồm BOD5 vượt 2,92 lần; Amoni vượt 2,36 lần; COD vượt 2,58 lần; TSS vượt 2 lần và tổng Coliform vượt 2,2 lần. Với hành vi này, công ty bị xử phạt hơn 11 triệu đồng.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra còn phát hiện nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy không bảo đảm các thông số theo quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Cụ thể, mẫu nước lấy tại vị trí sau xử lý, trước khi xả thải, có các chỉ số BOD5 vượt 2,83 lần; tổng Nitơ vượt 2,07 lần; Amoni và COD cùng vượt 2,8 lần; TSS vượt 1,56 lần so với quy chuẩn áp dụng. Lưu lượng nước thải tại thời điểm kiểm tra được xác định là 31,2 m³/ngày.

Đối với hành vi vi phạm này, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH bị xử phạt 144 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt đối với 2 hành vi vi phạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà là hơn 155 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải chi trả hơn 8 triệu đồng kinh phí phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi.