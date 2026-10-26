Nhà nâng nền vẫn ngập, buôn bán ế ẩm: Người dân đường Nguyễn Văn Khối mong chờ dự án 352 tỉ đồng

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt trong nhà, tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn trên đường Nguyễn Văn Khối, TP.HCM và các tuyến lân cận còn khiến việc đi lại, buôn bán của người dân gặp nhiều trở ngại. Những trận mưa lớn trong tháng 10.2026 khiến nhiều người thêm lo lắng, bởi nước có thời điểm rút chậm, phương tiện khó lưu thông, hàng quán cũng bị ảnh hưởng khi khách ngại ra đường.

Dù thời tiết đã tạnh ráo trở lại, nỗi lo ngập nước vẫn còn đó, nhất là khi mùa mưa chưa kết thúc. Người dân mong các công trình thoát nước sớm hoàn thiện để những bất tiện kéo dài nhiều năm từng bước được khắc phục.

Người dân phải chủ động bơm nước ra đường, thậm chí có hộ thuê đơn vị đến hỗ trợ ẢNH: SẦM ÁNH

Theo chia sẻ của người dân, ở nhiều thời điểm dù trận mưa lớn đã qua, đến ngày hôm sau, nước trên đường Nguyễn Văn Khối vẫn chưa rút hết. Người dân phải chủ động bơm nước ra đường, thậm chí có hộ thuê đơn vị đến hỗ trợ, trong khi một số đoạn vẫn còn đọng nước, việc tiêu thoát gặp khó khăn. Tình trạng này không chỉ gây bất tiện trong đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ kinh doanh ven đường.

Gỡ điểm ngập Nguyễn Văn Khối - Lê Văn Thọ: người dân chờ dự án hơn 352 tỉ đồng

Một số hộ dân phải xây gờ chắn cao ngay trước cửa ra vào để tránh nước ngập tràn vào nhà ẢNH: SẦM ÁNH

Ông Dũng Minh Khang, người dân tại đây cho biết, tình trạng ngập có thể kéo dài, nước rút chậm sau mỗi trận mưa lớn ẢNH: SẦM ÁNH

Từ thực tế trên, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối - Lê Văn Thọ được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập tại khu vực Công viên Làng Hoa và các tuyến đường lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 352 tỉ đồng, với khoảng 4,7 km cống thoát nước mới.Theo kế hoạch, dự án dự kiến được triển khai trở lại vào tháng 11.2026 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Không chỉ riêng đường Nguyễn Văn Khối - Lê Văn Thọ, nhiều tuyến đường khác tại TP.HCM cũng thường xuyên ngập sau những trận mưa lớn. Thành phố đang triển khai nhiều dự án thoát nước, chống ngập với mục tiêu từng bước xử lý các điểm ngập, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị.