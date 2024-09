Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu qua đời

Các tác phẩm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu trao quyền cho NXB Trẻ khai thác:

Địa bạ, gồm: Sơn Nam Thượng; Thanh Hóa; Nghệ An (cuốn 1); Nghệ An (cuốn 2); Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Thừa Thiên; Quảng Nam (cuốn 1); Quảng Nam (cuốn 2); Quảng Ngãi; Bình Định (cuốn 1); Bình Định (cuốn 2); Bình Định (cuốn 3); Phú Yên; Khánh Hòa; Bình Thuận; Biên Hòa; Gia Định; Định Tường; Vĩnh Long; An Giang; Hà Tiên.

Sách khác ngoài địa bạ:

Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ Lục tỉnh; Quân điền Bình Định; Tạp ghi Việt Sử Địa tập 1; Tạp ghi Việt Sử Địa tập 2 (Hành trình của một tri thức dấn thân); Tạp ghi Việt Sử Địa tập 3; Gia Định phong cảnh vịnh (Trương Vĩnh Ký chép nôm, Nguyễn Đình Đầu giới thiệu); Nguyễn Trường Tộ với triều đình Tự Đức; Petrus Ký - Nỗi oan thế kỷ; Việt Nam quốc hiệu và cương vực, Hoàng Sa - Trường Sa; Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII cho đến khi Pháp xâm chiếm 1859; Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận (dịch và chú thích); Tiểu giáo trình địa lý Nam kỳ (dịch); 100 câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn TP Hồ Chí Minh; Cố cả Léopold Cadière từ Việt Nam học đến Việt Nam hóa; From Saigon to Hochiminh City - 300 years history (tiếng Anh); De Saigon à Hochiminh Ville - 300 ans d’histoire (tiếng Pháp); Petrus J. B. Trương Vĩnh Ký một nhà bác học và người yêu nước của Nam kỳ (của Jean Bouchot. Nguyễn Đình Đầu chú thích, giới thiệu); Con đường gốm sứ và tơ lụa Việt Nam trên Biển Đông (đang viết).

Những sách của tác giả đã in tại NXB Trẻ (từ 2013 đến nay):

- Việt Nam quốc hiệu và cương vực - Hoàng Sa Trường Sa (in năm 2013)

- Nguyễn Trường Tộ với triều đình Tự Đức (in năm 2013)

- Tạp ghi Việt Sử Địa tập 1 (in năm 2016)

- Tạp ghi Việt Sử Địa tập 2 (in năm 2017)

- Tạp ghi Việt Sử Địa tập 3 (in năm 2020)

- Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận, bản dịch và chú giải (in năm 2022)

Sách in trong năm 2023

- Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII cho đến khi Pháp xâm chiếm 1859

- Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ Lục tỉnh

- 100 câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn TP Hồ Chí Minh

- Cổ Gia Định phong cảnh vịnh (Trương Vĩnh Ký chép Nôm, Nguyễn Đình Đầu giới thiệu)