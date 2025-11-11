Nhà nước kiến tạo, công - tư đồng hành

Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các "cú sốc" bên ngoài

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 5 năm qua, kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các "cú sốc" bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh rất khó khăn, GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025 ẢNH: NHẬT BẮC

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế Việt Nam còn những tồn tại, thách thức. Trong đó, với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chất lượng đầu tư, trình độ công nghệ và chuyển giao công nghệ ở một số dự án còn hạn chế; tỷ lệ nội địa hóa còn thấp…

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cạnh đó, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh nhiều nước có tỷ lệ nợ công cao, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối nền kinh tế Việt Nam với các nước trong khu vực, thế giới; giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trên thế giới; kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI, người đứng đầu Chính phủ đề nghị mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, tham gia xây dựng thể chế, hiện đại hóa quản trị thông minh với tinh thần "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng"…

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025 - 2030.

Thủ tướng khẳng định, đối với ngành ngoại giao, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa đặc biệt, luôn gắn liền với lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là tinh thần quốc tế"; "Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới".

Trong giai đoạn phát triển sắp tới, Việt Nam có những thời cơ, vận hội lớn để tăng tốc, bứt phá, song cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức mới. Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới được xác định tại đại hội, Thủ tướng lưu ý thêm một số nội dung trọng tâm.

Đó là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp triển khai công tác đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam - kiên cường về nguyên tắc, mềm dẻo trong sách lược, nhân văn, nhân nghĩa trong hành xử, kiên định với lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế; có cơ chế huy động nguồn lực trong nước, ngoài nước, của tổ chức, cá nhân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cạnh đó, chủ động, tích cực thúc đẩy đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước Đông Nam Á, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng đi vào chiều sâu, thực chất; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài…