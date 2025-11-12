Nhà phân phối chịu sửa lỗi nhưng chỉ... 'bảo hành miệng', người dùng vẫn bức xúc

Tiếp nối vụ việc xe ô tô Land Rover bị... hôi xăng trong khoang ca-bin. Sau khi Thanh Niên phản ánh qua bài viết "Xe sang Land Rover bị... hôi xăng, người dùng tố nhà phân phối 'phủi' trách nhiệm"; mới đây phía nhà phân phối xe thương hiệu Land Rover tại Việt Nam - Phú Thái (Công ty TNHH Nhập khẩu Phú Thái Mobility) tiếp tục đề xuất với người dùng giải pháp mới để khắc phục lỗi trên xe.

Dù vậy, chủ xe này cho biết họ rất bức xúc và không chấp nhận hướng giải quyết từ đơn vị nói trên, vì cho rằng nhà phân phối vẫn "đùn đẩy trách nhiệm" và quá thiếu chuyên nghiệp.

Chịu sửa lỗi nhưng chỉ... "bảo hành miệng"

Cụ thể, theo thông tin từ anh N.Đ.K (đại diện công ty TNHH H.L – đơn vị sở hữu xe sang Land Rover Range Rover bị "hôi xăng" trong vụ việc); sau bài viết phản ánh của Thanh Niên, phía Công ty TNHH Nhập khẩu Phú Thái Mobility (Land Rover Việt Nam) mới bắt đầu "đi vào trọng tâm" hơn khi giải quyết vụ việc.

Nhà phân phối Land Rover Việt Nam tại Việt Nam đồng ý khắc phục tình trạng "hôi xăng" trong khoang ca-bin xe Range Rover theo yêu cầu từ phía khách hàng, nhưng chỉ chấp nhận "bảo hành miệng"

Theo đó, nhà phân phối này đã liên hệ với khách hàng và đồng ý với đề xuất từ phía công ty H.L (tiến hành giải pháp khắc phục, gồm thay thế 3 tấm che gầm dưới động cơ để tạo thông gió giải nhiệt và lắp thêm một bộ bầu lọc than hoạt tính đối xứng với bộ bầu lọc bên phải hiện đã trang bị tiêu chuẩn trên xe - PV). Đồng thời, Land Rover Việt Nam cũng cam kết bảo hành trọn đời (với các chi tiết, phụ kiện thay thế mới nhằm khắc phục lỗi hôi xăng - PV), và gia hạn bảo hành toàn bộ xe thêm 2 năm.

Tuy nhiên, chủ sở hữu xe cho biết, phía hãng dù chấp nhận các điều khoản sửa chữa và bảo hành, nhưng lại chỉ cam kết... "bằng miệng". Khi anh K. và công ty H.L đề nghị phải làm văn bản rõ ràng, nhà phân phối đã nhất quyết từ chối. Lý do Land Rover Việt Nam đưa ra là phía hãng ở nước ngoài (Tập đoàn Jaguar Land Rover - PV) không cho làm văn bản.

Nhùng nhằng và "xem thường" khách hàng

Do quá bức xúc trước cách giải quyết mới của đơn vị phân phối, anh K. và phía công ty H.L đã thẳng thừng từ chối đề xuất nói trên. Anh này khẳng định, chỉ đồng ý và cho phép tiến hành sữa chữa, khắc phục bước hai cho chiếc Range Rover theo đề nghị khi nhận được cam kết bằng văn bản từ phía Land Rover Việt Nam. Vụ việc lại đi vào bế tắc.

Đến ngày 5.11.2025, đại diện Land Rover Việt Nam tiếp tục "xuống nước" với khách hàng, khi gửi đi một văn bản phản hồi mới. Trong đó đề xuất được gặp mặt anh K. và đại diện công ty H.L để "nắm bắt thông tin" và "lắng nghe ý kiến" trực tiếp từ người dùng.

Anh K. và phía công ty H.L (đơn vị sở hữu xe Range Rover bị bị "hôi xăng") vẫn tỏ ra bức xúc vì cách giải quyết vấn đề thiếu trách nhiệm của nhà phân phối

Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên, anh K. cho biết phía công ty H.L tiếp tục từ chối, ngay cả khi đại diện nhà phân phối sau đó có gọi điện thoại thuyết phục thêm. Anh này khẳng định, nếu phía Land Rover Việt Nam không đồng ý cam kết bằng văn bản thì "hai bên không còn gì để nói với nhau". Vì vậy, gặp mặt trực tiếp cũng không giải quyết được vấn đề.

Đại diện phía chủ xe cũng tỏ ra rất bất bình và thất vọng với cách làm việc "quá thiếu chuyên nghiệp", nhùng nhằng và "xem thường khách hàng" của Land Rover Việt Nam.

Từ chối trả lời câu hỏi liên quan từ báo chí

Liên quan đến vụ việc người dùng tố nhà phân phối xe sang Land Rover tại Việt Nam "phủi" trách nhiệm khi xe của khách hàng bị... "hôi xăng". Như thông tin đã đăng tải, ngày 24.10.2025, Thanh Niên nhận được thư từ bạn đọc N.M.T. Trong thư, người này bày tỏ sự bức xúc khi chiếc xe sang Land Rover Range Rover có giá lăn bánh gần 11 tỉ đồng gặp phải tình trạng hơi xăng bay vào khoang lái. Không chỉ gây mùi khó chịu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, phía nhà phân phối xe thương hiệu Land Rover tại Việt Nam không có phương án xử lý thỏa đáng; thậm chí cố tình "né tránh trách nhiệm", khiến chị T. vô cùng bức xúc.

Đáng chú ý, PV Thanh Niên sau đó có liên hệ qua email với người đại diện phía nhà phân phối (Land Rover Việt Nam), đồng thời gửi một số câu hỏi nhằm làm rõ những phản ánh từ phía người dùng. Trong đó có đề cập hai vấn đề chính. Một là chiếc Land Rover Range Rover của công ty H.L bị "hôi xăng" có phải là một lỗi kỹ thuật (từ phía nhà sản xuất). Hai là, tại sao lại có sự mâu thuẫn trong báo cáo kỹ thuật và thư phúc đáp mà trong các lần làm việc Land Rover Việt Nam đã gửi cho khách hàng?

Mặc dù vậy, trong thư phản hồi lại, phía Land Rover Việt Nam không trả lời các câu hỏi trên. Thay vào đó, đại diện nhà phân phối này chỉ viết ngắn gọn: "Với Range Rover, chúng tôi luôn cam kết ở mức độ cao nhất về an toàn, chất lượng và trải nghiệm khách hàng. Đội ngũ chúng tôi đang nỗ lực tiến hành làm rõ sự việc và đã thiết lập kênh liên hệ trực tiếp với khách hàng để đảm bảo mọi trải nghiệm đều phù hợp với tiêu chuẩn sang trọng hiện đại mà thương hiệu chúng tôi đặt ra".

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật đến ngày 11.11.2025, phía chủ sở hữu xe Land Rover Range Rover bị lỗi "hôi xăng" là công ty H.L cho biết, đã bác bỏ hẳn đề xuất khắc phục, sửa chữa mà Land Rover Việt Nam đã nhiều lần đề nghị trước đó. Thay vào đó, đơn vị này yêu cầu phía nhà phân phối phải đổi một chiếc xe khác không có tình trạng "hôi xăng"; hoặc công ty H.L sẽ trả lại xe và đơn vị phân phối phải hoàn tiền lại cho khách hàng.

Về phía Land Rover Việt Nam, anh K. cho biết, đại diện nhà phân phối sẽ tiếp tục "ghi nhận" và báo cáo lại với phía hãng, sau đó sẽ phản hồi lại với người dùng.