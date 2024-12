Nhà sản xuất Black Myth: Wukong 'cay cú' vì thua giải Game of the Year?

Theo GameRant, phát ngôn của Feng Ji, nhà sản xuất của Black Myth: Wukong, về việc trò chơi không giành được giải thưởng Game of the Year tại lễ trao giải The Game Awards 2024 đang gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Black Myth: Wukong vụt mất danh hiệu Game of the Year ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Black Myth: Wukong không nhận được danh hiệu Game of the Year

Mặc dù Black Myth: Wukong đã gặt hái được nhiều thành công vang dội trong năm nay, trong đó có cả giải thưởng 'Trò chơi hành động hay nhất' và 'Lựa chọn của người chơi' tại The Game Awards, nhưng việc để vuột mất giải thưởng danh giá 'Trò chơi của năm' (Game of the Year) vào tay Astro Bot dường như khiến Feng Ji không khỏi thất vọng.

Trong bài đăng trên Weibo, Feng Ji bày tỏ sự khó hiểu về tiêu chí lựa chọn của ban tổ chức và cho rằng bản thân đã "đến đây một cách vô ích". Ông cũng đồng cảm với sự bức xúc của người hâm mộ, đồng thời tiết lộ rằng mình đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu nhận giải từ 2 năm trước, cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào chiến thắng của Black Myth: Wukong.

Tuy nhiên, những chia sẻ này lại vấp phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng game thủ, đặc biệt là trên Reddit. Nhiều người cho rằng Feng Ji đã quá kiêu ngạo và 'cay cú' khi thua cuộc. Một số ý kiến khác lại bênh vực Feng Ji, cho rằng phản ứng của ông là hoàn toàn dễ hiểu.

Dù sao đi nữa, Black Myth: Wukong vẫn là một tựa game thành công, được đánh giá cao về đồ họa và lối chơi. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào những phần tiếp theo của trò chơi này, và biết đâu, Black Myth sẽ giành được giải thưởng Game of the Year trong tương lai khi các phần tiếp theo ra mắt.