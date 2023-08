Nhà sáng lập FTX bị buộc trở lại nhà tù

Thẩm phán Lewis Kaplan từ chối yêu cầu trì hoãn việc giam giữ trong thời gian chờ xem xét kháng cáo của Bankman-Fried. Nhà sáng lập FTX sẽ bị giam giữ cho đến khi phiên tòa hình sự bắt đầu vào ngày 2.10. Vào tháng 7, thẩm phán Kaplan cũng cảnh báo Bankman-Fried về các cuộc trò chuyện giữa ông và giới truyền thông.

Sam Bankman-Fried hiện sống tại nhà bố mẹ ở Palo Alto, California (Mỹ) sau khi trả 250 triệu USD tiền bảo lãnh. Trong quá trình quản thúc tại gia, ông bị hạn chế sử dụng điện thoại và bất kỳ thiết bị chơi trò chơi nào cho phép trò chuyện hoặc giao tiếp bằng giọng nói.



Sam Bankman-Fried bị áp giải sau phiên tòa ngày 11.8 REUTERS

Cố vấn của The New York Times và Ủy ban Phóng viên về Quyền Tự do Báo chí Mỹ đã gửi thư phản đối việc giam giữ Bankman-Fried với lý do lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Các luật sư bào chữa lập luận rằng việc Bankman-Fried nói chuyện với các nhà báo không vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều kiện tại ngoại.

Tuy nhiên, phía công tố viên yêu cầu thẩm phán bỏ tù Bankman-Fried vì cho rằng ông cố gắng giả mạo các nhân chứng và cung cấp thông tin cho một phóng viên của The New York Times. Theo kiến nghị yêu cầu giam giữ Bankman-Fried, trong vài tháng qua, nhà sáng lập FTX đã gửi hơn 100 email và 1.000 cuộc gọi cho giới truyền thông. Không chỉ vậy, Bankman-Fried còn tiết lộ nhật ký riêng tư của bạn gái cũ Ellison. Cựu Giám đốc Quỹ phòng hộ tiền số Alameda Research Caroline Ellison đã nhận tội vào tháng 12.2022 và đồng ý hợp tác với chính phủ để giảm nhẹ hình phạt, cô được xem là nhân chứng chính cho vụ truy tố cựu CEO FTX. Bên công tố nhấn mạnh hành vi của Bankman-Fried đang gián tiếp đe dọa nhân chứng thông qua báo chí và làm mất uy tín của Ellison.

Các luật sư bào chữa thừa nhận Bankman-Fried đã trao đổi với báo chí nhằm bảo vệ danh tiếng, tuy nhiên, họ lo rằng việc cựu CEO bị bỏ tù sẽ hạn chế quyền truy cập vào hồ sơ và internet, cản trở việc chuẩn bị cho phiên tòa xét xử.

Thẩm phán Kaplan cho biết có thể đưa Bankman-Fried đến Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn (Mỹ), và sẽ xem xét các thỏa thuận cho phép ông dành thời gian tại văn phòng luật sư để tiếp tục chuẩn bị bào chữa.