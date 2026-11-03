Nha sĩ gợi ý cách uống trà xanh có lợi cho sức khỏe răng miệng

Các nha sĩ đã lý giải tiềm năng lợi ích của trà xanh đối với răng và nướu, đồng thời đưa ra một số lưu ý khi uống thức uống này, theo EatingWell.

Vì sao trà xanh có thể có lợi cho sức khỏe răng miệng?

Nha sĩ Sharla Aronson (Mỹ) cho biết bà thường ưu tiên trà xanh nguyên chất và không thêm đường.

Trà xanh chứa catechin, trong đó có EGCG, là những hợp chất đã được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn.

Trà xanh có thể mang lại thêm một số lợi ích cho sức khỏe răng miệng nhờ chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bà Aronson giải thích, polyphenol trong trà xanh có thể tác động đến sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng và quá trình hình thành màng sinh học. Mảng bám răng chính là một dạng màng sinh học; nếu tích tụ lâu ngày, chúng có thể làm tăng nguy cơ sâu răng và bệnh nướu.

Trà xanh cũng có thể góp phần giảm viêm nướu và nguy cơ mắc bệnh nha chu. Đặc biệt, trà xanh nguyên chất thường ít axit hơn nhiều loại nước ngọt và nước ép trái cây. Tuy nhiên, độ axit còn tùy thuộc vào loại trà và cách pha.

Theo nha sĩ Michelle Jorgensen (Mỹ), tính axit là yếu tố cần lưu ý khi uống trà. Môi trường axit có thể thúc đẩy quá trình mất khoáng men răng, làm tăng nguy cơ mòn men và sâu răng.

Một ưu điểm khác của trà xanh nguyên chất là không chứa đường bổ sung. Trong khi đó, tiêu thụ thường xuyên đồ uống và thực phẩm nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ sâu răng.

Gợi ý cách pha và uống trà xanh

Nên pha trà theo hướng dẫn của nhà sản xuất về lượng trà, nhiệt độ nước và thời gian hãm. Hãm quá lâu có thể khiến trà đắng, trong khi cách pha phù hợp giúp giữ được hương vị đặc trưng.

Nha sĩ Aronson khuyến nghị nên thưởng thức hương vị tự nhiên của trà xanh mà không thêm đường, mật ong hoặc chanh.

“Nhìn chung, loại trà tốt cho sức khỏe nên là loại được dùng thay thế đồ uống có đường hoặc có tính axit, chứ không phải trở thành một nguồn cung cấp đường khác hoặc khiến răng tiếp xúc với axit trong thời gian dài”, bà nói.

Những lưu ý khác để bảo vệ sức khỏe răng miệng

Trà xanh có thể là lựa chọn đồ uống có lợi cho răng miệng, nhưng không thể thay thế các thói quen chăm sóc răng miệng hằng ngày khác, gồm:

Đánh răng và làm sạch kẽ răng mỗi ngày: Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) khuyến nghị đánh răng hai lần mỗi ngày, mỗi lần trong hai phút, đồng thời làm sạch kẽ răng ít nhất một lần mỗi ngày.

Súc miệng bằng nước lọc sau khi ăn hoặc uống: Nhằm giúp giảm độ axit trong khoang miệng. Ngoài ra, nên tạo khoảng cách vài giờ giữa các lần ăn hoặc uống để nước bọt có thời gian giúp khôi phục môi trường thích hợp trong miệng.

Khám răng định kỳ: Giúp nha sĩ có thể phát hiện và xử lý các vấn đề răng miệng trước khi bệnh tiến triển thành tình trạng nghiêm trọng, đồng thời tư vấn những thay đổi trong lối sống nhằm kiểm soát bệnh.