Nhà sử học chỉ ra những sai sót trong bom tấn 'Napoléon' của Ridley Scott

Napoléon do Ridley Scott đạo diễn có kinh phí sản xuất lên đến 130 triệu USD sẽ đưa nhiều sự kiện lịch sử lên màn ảnh rộng, từ vụ chém đầu Marie Antoinette đến trận chiến Waterloo, nhưng không phải tất cả đều hoàn toàn chính xác.

Joaquin Phoenix vai Napoléon trong phim IMDb

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất của đạo diễn Ridley Scott với The New Yorker, ông cho biết đoạn trailer chính thức của Napoléon đã vấp phải sự chỉ trích của nhà sử học Dan Snow với một số điểm không chính xác. Snow lập luận: "Napoléon không bắn vào các kim tự tháp nhưng đoạn giới thiệu phim được mô tả như vậy", đồng thời nói thêm rằng Marie Antoinette "nổi tiếng với mái tóc cắt rất ngắn khi bị hành quyết" trong khi phim có cảnh Marie Antoinette với những lọn tóc xoăn dài.

Khi được yêu cầu trả lời những nhận xét từ nhà sử học, Ridley Scott đã thẳng thừng đề cập đến tính chính xác lịch sử của bộ phim với tạp chí Empire: "Nếu bạn muốn thực sự hiểu Napoléon thì bạn nên tự nghiên cứu và đọc sách. Bởi vì nếu bạn xem bộ phim thì trải nghiệm này sẽ được kể qua con mắt của Ridley".

Trailer phim Napoléon

Công bằng mà nói, Ridley Scott và đoàn phim đã nghiên cứu kỹ lưỡng để làm cho Napoléon càng chính xác về mặt lịch sử càng tốt. Chẳng hạn, họ dành 5 ngày để quay trận Waterloo, mô phỏng lại cách quân đội Anh tạo ra đội hình vuông dành cho binh lính với lưỡi lê hướng ra ngoài để xua đuổi kỵ binh Pháp. Họ cũng nghiên cứu sự khác biệt giữa cách lính Pháp và Anh nạp lưỡi lê để mô tả trận chiến một cách chính xác.

Napoléon của Scott không phải là bom tấn kinh phí lớn đầu tiên của Hollywood nhằm đưa hoàng đế Pháp lên màn ảnh rộng. Đạo diễn nổi tiếng Stanley Kubrick đã cố gắng nhưng thất bại trong việc thực hiện một bộ phim về Napoléon.

Ridley Scott nói với The New Yorker rằng ông từng được Kubrick gửi kịch bản phim Napoléon, ông thấy nó quá ấn tượng vì kể về cuộc đời của Napoléon "từ khi sinh ra cho đến lúc chết". Bộ phim của Scott, do David Scarpa chấp bút, tập trung vào cuộc hôn nhân của Napoléon và Joséphine.

Cảnh phim Napoléon IMDb

Việc Napoléon có đưa Ridley Scott trở lại cuộc đua Oscar hay không vẫn còn phải chờ xem. Nhà làm phim 85 tuổi này từng 3 lần được đề cử giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (phim The Martian, Thelma & Louise và Gladiator), cùng một lần cho Phim hay nhất với tư cách nhà sản xuất trong The Martian. Tuy nhiên ông chưa bao giờ giành được tượng vàng. Ngay cả khi Gladiator đoạt giải Oscar Phim hay nhất năm 2000, Steven Soderbergh mới là người giành được danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất qua phim Traffic.

Scott nói với The New Yorker: "Bạn biết đấy, tôi vẫn chưa nhận giải Oscar. Và, nếu tôi được một cái, tôi sẽ nói, 'Đã đến lúc rồi!'".

Trước đó, Ridley Scott nói với tạp chí Empire rằng diễn viên chính Joaquin Phoenix không hề biết gì 2 tuần trước khi bắt đầu quay phim Napoléon. "Với Joaquin, chúng tôi có thể viết lại kịch bản vì anh ấy cảm thấy không thoải mái khi đóng Napoléon. Chúng tôi giúp anh ấy tập trung thể hiện Bonaparte là ai. Tôi phải tôn trọng điều đó, bởi vì những gì được nói ra có tính xây dựng vô cùng lớn. Nó làm cho mọi thứ tốt hơn", đạo diễn chia sẻ.