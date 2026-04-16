Nhà tập thể hơn 50 năm xuống cấp: Cư dân lo lắng vì tầng trên cải tạo, xây thêm

Trần Kha
Trần Kha
16/04/2026 05:30 GMT+7

Nhà tập thể hơn 50 năm ở phường Cầu Kiệu (TP.HCM) đang xuống cấp. Cư dân lo ngại việc cải tạo, xây thêm tại tầng 4 có thể ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn chung.

Theo đơn phản ánh, khu nhà tập thể hơn 50 năm ở số 346 Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) có thiết kế gồm tầng 1, tầng lửng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, đang xuống cấp.

Khoảng đầu tháng 3.2026, ông V.H đã tiến hành cải tạo tầng 4, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ công trình vốn đã xuống cấp.

Hơn 20 nhân khẩu sống trong lo lắng

Cụ thể, người dân tại đây liên tục gửi đơn phản ánh lên phường về việc chủ tầng 4 cải tạo tầng 4, nâng tường trước - sau và xây thêm tầng mái (phía trên tầng tum), khiến họ lo ngại khu tập thể cũ xuống cấp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhà tập thể hơn 50 năm ở TP . HCM xuống cấp , cư dân lo ngại cải tạo tầng 4 - Ảnh 1.

Người dân phản ánh, ông V.H đã tiến hành cải tạo tầng 4 của căn nhà tập thể số hơn 50 năm, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ công trình vốn đã xuống cấp.

ẢNH: TRẦN KHA

Theo phản ánh của các cư dân, ban đầu chủ nhà chỉ thông báo "cải tạo sửa chữa". Tuy nhiên, sau hơn nhiều ngày thi công, họ thấy xuất hiện các bức tường mới nối liền phía trước và sau, đồng thời nâng thêm tầng mái. Cán bộ phường từng xuống kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm để trả lại hiện trạng cũ. Thế nhưng, người dân cho biết sau khi đoàn kiểm tra rời đi, công trình vẫn tiếp tục với tốc độ "mỗi ngày nâng lên một khúc".

Chị T. (cư dân tầng dưới) cho biết đã gửi đơn phản ánh lần đầu ngày 31.3 và lần hai ngày 10.4, đồng thời kiến nghị qua đường dây nóng 1022. "Nhà này xây từ hơn 50 năm trước, sắt thép đã sét, móng, tường và đà nứt khắp nơi. Giờ xây thêm tường dày gấp đôi, đổ mái nặng hàng tấn thì nhà dưới không chịu nổi", chị T. nói. Chị T. lo ngại việc khoan đục gây rung chấn mạnh, ảnh hưởng trực tiếp các hộ dân với hơn 20 nhân khẩu đang sinh sống trong khu nhà tập thể này.

Nhà tập thể hơn 50 năm ở TP . HCM xuống cấp , cư dân lo ngại cải tạo tầng 4 - Ảnh 2.

Khu nhà tập thể xây dựng lâu năm nên đã xuống cấp. Các vết nứt kéo dài ở đà ngang, tường gạch trong nhà ông Nguyễn Huyền Thịnh

ẢNH: TRẦN KHA

Nhà tập thể hơn 50 năm ở TP . HCM xuống cấp , cư dân lo ngại cải tạo tầng 4 - Ảnh 3.

Đà ngang trong phòng của một hộ dân trong căn nhà tập thể bị bong tróc, nhìn thấy cả lõi sắt bên trong, nhiều vị trí còn thấm nước.

ẢNH: TRẦN KHA

Nhà tập thể hơn 50 năm ở TP . HCM xuống cấp , cư dân lo ngại cải tạo tầng 4 - Ảnh 4.

Một khung cửa được đặt ở lối cầu thang đi lên tầng 4

ẢNH: TRẦN KHA

Ông Nguyễn Huyền Thịnh (78 tuổi, ở tầng lửng) và ông Lê Văn Thính (80 tuổi, ở tầng 2) cũng bày tỏ lo lắng tương tự. Ông Thính nhấn mạnh: "Nhà đã nứt đà, nứt tường, giờ thêm trọng lượng lớn trên đầu thì rất nguy hiểm. Chúng tôi cầu cứu chính quyền can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho cuộc sống bình thường".

Các cư dân cho rằng việc cải tạo sửa chữa của chủ mới cần tôn trọng hiện trạng và kết cấu chung của nhà tập thể cũ.

Chủ nhà tầng 4 nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, chủ tầng 4 (xin ghi tắt tên là ông V.H) khẳng định mình mua nguyên tầng 4 và một phần tầng trệt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

Ông cho biết nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nên chỉ cải tạo sửa chữa trên không gian thuộc sở hữu, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính (đà ngang, đà dọc, sàn).

Nhà tập thể hơn 50 năm ở TP . HCM xuống cấp , cư dân lo ngại cải tạo tầng 4 - Ảnh 5.

Ông V.H thừa nhận đã từng xây cao lan can và tầng mái sân thượng, nhưng sau khi phường lập biên bản yêu cầu đã tự tháo dỡ thì ông đã tháo dỡ phần xây dựng sai

ẢNH: CHỤP TRÊN GIẤY DO CHỦ NHÀ TẦNG 4 CUNG CẤP

Ông V.H dẫn giải các quy định pháp luật trường hợp cải tạo sửa chữa nhỏ, không phá vỡ kết cấu thì được miễn giấy phép. Tuy nHiên, ông thừa nhận đã từng xây cao lan can và tầng mái sân thượng, nhưng sau khi phường lập biên bản yêu cầu đã tự tháo dỡ hoàn toàn, hạ thấp lan can xuống theo quy định và có biên bản ghi nhận.

Hiện tại ông chỉ cải tạo, tô trét, kế thừa phần tường và toilet cũ đã tồn tại từ chủ trước, đồng thời sửa chữa một số vách thấp mục nát.

Về phản ánh "xây thêm diện tích", ông V.H khẳng định toàn bộ tầng 4 thuộc quyền sở hữu riêng của ông. Ông V.H khẳng định cầu thang là lối đi chung nhưng nhắc lại tầng 4 thuộc quyền sở hữu của ông, và việc lối đi ở cầu thang có lắp cửa (không để người lạ di chuyển lên) là do có từ thời chủ trước đây nên vừa qua ông chỉ sửa, giữ lại hiện trạng cũ.

Buộc tháo dỡ phần xây dựng sai

Liên quan vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 14.4, một đại diện UBND phường Cầu Kiệu cho biết phường đã nhiều lần xuống kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chủ nhà tầng 4 ngưng thi công và tháo dỡ phần xây dựng sai.

Nhà tập thể hơn 50 năm ở TP . HCM xuống cấp , cư dân lo ngại cải tạo tầng 4 - Ảnh 6.

Người dân sống trong căn nhà tập thể 346 Phan Đình Phùng hiện rất lo lắng khi nhà đã nứt đà, nứt tường, giờ thêm trọng lượng lớn trên đầu thì rất nguy hiểm

ẢNH: TRẦN KHA

"Hiện chúng tôi đang yêu cầu chủ nhà khôi phục hiện trạng ban đầu, tháo dỡ phần xây dựng sai. Nếu đến thứ 2 tới không thực hiện, phường sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ", vị này cho biết.

Về lối cầu thang và cửa tầng 4, vị đại diện phường xác nhận cửa do chủ cũ lắp đặt, chủ mới chỉ thay mới. Phường sẽ tiếp tục kiểm tra, phối hợp các bên để đảm bảo an toàn cho toàn bộ cư dân khu nhà tập thể cũ.

Cả hẻm ở TP.HCM ngập nước hôi vì 3 hộ xả thải: Sẽ lắp cống tạm

Cả hẻm ở TP.HCM ngập nước hôi vì 3 hộ xả thải: Sẽ lắp cống tạm

Ba hộ xả thải khiến cả hẻm ở phường An Phú Đông (TP.HCM) ngập nước hôi, gây bức xúc. Chính quyền và người dân thống nhất lắp cống tạm để xử lý trước mắt.

