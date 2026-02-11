Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Một tuyến hẻm ở phường Cầu Kiệu bỗng 'gây sốt' vì không khí tết xưa

Thanh Bình
Thanh Bình
11/02/2026 09:00 GMT+7

Một tuyến hẻm nhỏ bỗng trở thành điểm hẹn dành cho nhiều người, được phủ kín bởi sắc đỏ của lồng đèn, sắc vàng của hoa mai, hoa cúc, tạo nên một không gian tết rực rỡ.

Không cần đến các khu phố đi bộ hay đường hoa lớn, chỉ cần rẽ vào hẻm 115 Nguyễn Công Hoan, phường Cầu Kiệu (trước đây là phường 7, Q.Phú Nhuận), sẽ cảm nhận được tết đang đến rất gần. Khác với những điểm trang trí được đầu tư quy mô, hẻm tết. Mỗi chiếc đèn lồng, mỗi chậu hoa đều do người dân trong hẻm đóng góp để tạo nên.

- Ảnh 1.

Đến hẻm 115 Nguyễn Công Hoan, phường Cầu Kiệu sẽ cảm nhận được tết đang đến rất gần

ẢNH: THANH BÌNH

Những ngày này, tuyến hẻm trở nên đông đúc hơn khi người dân trong xóm và các bạn trẻ tìm đến chụp hình, ghi lại khoảnh khắc tết. Tiếng cười rộn ràng của trẻ nhỏ hòa cùng tiếng trò chuyện thân quen của người lớn khiến không gian vốn yên ắng bỗng trở nên ấm áp và sức sống. Nhiều bạn trẻ chăm chú chọn từng góc chụp đẹp, với khung hình mang đậm sắc xuân.

Nguyễn Trung Thảo, sinh ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết chụp ảnh ở tuyến hẻm này, cảm giác rất khác so với những điểm check-in quen thuộc trong thành phố. "Mặc dù tuyến hẻm nhỏ nhưng không gian trang trí tết ở đây rất đẹp, thậm chí còn nổi bật hơn bên ngoài. Mình không nghĩ, người dân trong hẻm nhỏ lại trang trí đẹp đến thế", Trung Thảo chia sẻ.

- Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau đến hẻm để chụp hình

ẢNH: THANH BÌNH

- Ảnh 3.

Sự chung tay và tinh thần của mọi người trong khu phố đã làm nên sức sống cho hẻm tết

ẢNH: THANH BÌNH

- Ảnh 4.

Trẻ em vui chơi ở hẻm tết

ẢNH: THANH BÌNH

Trung Thảo cho biết thêm điểm ấn tượng nhất có lẽ là không gian tết được tái hiện rất gần gũi, từ chiếc sạp nhỏ, bộ bàn ghế gỗ đến những chậu hoa và lồng đèn treo dọc lối đi. Mọi thứ không quá cầu kỳ nhưng lại tạo cảm giác ấm áp, như tết của một xóm nhỏ ngày xưa.

Còn Trường Nguyễn Ái Vi, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng hẻm tuy nhỏ nhưng luôn nhộn nhịp người dân qua lại. Những đứa trẻ trong xóm vui đùa, chạy nhảy bên những dây đèn lồng và chậu hoa đã tạo nên một không khí rất sống động, rất khác với sự vội vã thường ngày của phố thị. "Đi trong hẻm, mình có cảm giác như tết đang hiện diện rõ ràng ở từng góc nhỏ, từ tiếng cười của trẻ con cho đến những lời chào hỏi giữa hàng xóm", Ái Vi chia sẻ.

Với Vi, chính những khoảnh khắc đời thường ấy mới là điều làm nên một mùa xuân trọn vẹn. Không cần những sân khấu rực rỡ hay những khu vui chơi đông đúc, chỉ cần một hẻm nhỏ nơi mọi người biết quan tâm và sẻ chia cũng đủ để cảm nhận được hơi ấm của tết.

- Ảnh 5.

Một góc trong hẻm tết

ẢNH: THANH BÌNH

- Ảnh 6.

ẢNH: THANH BÌNH

- Ảnh 7.

ẢNH: THANH BÌNH

- Ảnh 8.

ẢNH: THANH BÌNH

- Ảnh 9.

ẢNH: THANH BÌNH

Chị Trường Hiệu Phúc Hạnh (43 tuổi), sinh sống tại đây, cho biết việc cùng nhau trang trí tết đã trở thành dịp để cả khu khố thêm gắn kết. "Mỗi nhà góp một chút, người thì mang chậu hoa, người treo đèn, người dọn dẹp. Làm chung vài ngày vậy mà vui lắm, giống như không khí tết hồi xưa, cả xóm cùng lo cho nhau", chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị Hạnh, từ khi hẻm được trang trí, không khí trong xóm cũng trở nên nhộn nhịp hơn. "Buổi chiều mấy đứa nhỏ ra chơi, người lớn ra ngồi nói chuyện, còn mấy bạn trẻ thì tới chụp hình. Nhìn con hẻm đông vui vậy thấy tết đến thật rồi", Chị Hạnh nói thêm.

Chính sự chung tay và tinh thần của mọi người trong khu phố đã làm nên sức sống cho hẻm tết - nơi không chỉ có hoa, đèn và sắc xuân, mà còn có những mối quan hệ ấm áp đang được gìn giữ qua từng mùa xuân. Hẻm tết không chỉ đẹp vì đèn hoa, mà đẹp bởi những con người đang giữ gìn một nếp sống ấm áp giữa thành phố lớn.

Xem thêm bình luận