Tết hiện đại đủ đầy, vì sao nhiều người vẫn nhớ tết xưa?

Nhớ không khí tết ngày còn bé

Nhiều người thừa nhận, họ không nhớ tết vì mâm cao cỗ đầy hay quà cáp sang trọng, mà nhớ những điều rất đỗi giản dị: mùi khói bếp, những buổi chiều cả nhà ngồi gói bánh, hay cảm giác háo hức được mặc đồ mới, theo ba mẹ đi chúc tết.

Với chị Nguyễn Thị Hiền Ngân (30 tuổi), làm việc tại một cửa hàng trên đường Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ), tết thời thơ ấu là những ngày cả gia đình quây quần trong căn nhà nhỏ ở Quảng Nam cũ. “Hồi đó ba mẹ mình chưa có nhà riêng mà đang sống chung với ông bà nội. Mình nhớ nhất là mấy hôm trước tết, cả nhà nội cùng thổi lửa nấu bánh tét, bánh tổ. Lúc đó chẳng có nhiều đồ ngon, nhưng vui vô cùng. Rồi đêm giao thừa buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố thức chờ nội cúng giao thừa rồi nhận lì xì”, chị Ngân kể.

Chị Ngân cho biết thời ấy kinh tế chưa khá giả nên trước tết khoảng hai tháng, ba mẹ đã tất bật trồng rau, trồng hoa để chưng tết. “Hồi đó còn ở nhà nên cảm nhận được không khí tết trước cả tháng trời. Bây giờ đi làm xa, hầu như mỗi năm chỉ về đúng dịp tết, mà sát ngày mới về nên mình không còn cảm nhận được không khí tết nhiều nữa”.

Còn anh Tô Hữu Chương (31 tuổi), ngụ tại chung cư FPT Plaza 1 (Đà Nẵng), ký ức tết xưa gắn liền với những ngày cả đại gia đình quây quần. “Tết xưa với mình háo hức hơn bây giờ. Lúc ấy không điện thoại thông minh, không có nhiều phương tiện giải trí nên mọi người cảm giác gần nhau hơn, quây quần hơn. Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng, bánh tét, họ hàng ngồi bên bếp lửa, rồi những buổi cúng tất niên tề tựu anh em chú bác gần xa, thấy thật ấm cúng”.

Những món ăn đặc trưng quen thuộc của ngày tết ở quê khiến nhiều người nhớ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Chương cho rằng, có thể vì bản thân đã lớn hơn, thời đại cũng đổi khác nên cảm giác tết không còn trọn vẹn như trước. “Bây giờ mọi thứ nhanh hơn, tiện hơn, nhưng đôi khi lại thiếu đi cảm giác chờ đợi và sum vầy như ngày xưa”, anh nói.

Cùng nỗi hoài niệm ấy, chị Võ Thị Ly (33 tuổi), ngụ tại đường Hà Huy Tập, P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (trước đây là Q.Thanh Khê), cho biết chị luôn nhớ không khí tết của ngày xưa.

“Hồi còn bé thấy tết vui hơn nhiều, nôn nao mong đến tết từng ngày. Cái cảm giác được mẹ dẫn đi chợ mua cho bộ quần áo, đôi dép mới mừng không thể tả. Quần áo mua về cất kỹ trong tủ, đúng sáng mùng 1 dậy thật sớm để diện bộ đồ mới. Bánh kẹo tết hồi đó cũng không nhiều như bây giờ, nhưng lúc đó ăn cái gì cũng thấy ngon”.

Theo chị Ly, tết bây giờ vẫn vui, nhưng cảm giác đã khác. “Có lẽ vì lớn rồi, phải đối diện với cơm áo gạo tiền, mình phải lo tết chứ không còn là một đứa trẻ chỉ biết tận hưởng tết như ngày đó nữa, nên cũng áp lực mỗi khi tết đến”, chị Ly cho hay.

Tết đủ đầy hơn, nhưng ký ức tết xưa thì khó thay thế

Không thể phủ nhận, cuộc sống hiện đại giúp tết trở nên nhẹ nhàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần vài cú chạm, người ta có thể đặt đồ, gửi quà, chúc tết online. Nhưng cũng chính vì vậy, mà tết không còn trọn vẹn cảm xúc như xưa.

“Ngày xưa, muốn chúc tết là phải qua tận nhà. Mình nhớ hồi xưa ba hay dẫn theo đi chúc tết, có khi đi ba ngày mới hết nhà bà con, họ hàng. Bây giờ có khi chỉ cần gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại là xong”, chị Ly kể.

Chợ tết ở quê cũng là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với chị Lê Thị Bích Ngọc (30 tuổi), ngụ tại hẻm 304 Trường Chinh, P.Tân Bình, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Bình), ký ức tết lại gắn liền với những buổi dọn nhà và những lần theo mẹ ra chợ tết. “Hồi đó, cứ tất niên xong, tầm 28, 29 là cả nhà tổng vệ sinh. Mệt nhưng vui. Mình nhớ nhất là cảm giác được mẹ dẫn đi mua hoa, mua mứt, bánh kẹo tết. Chợ tết đông, ồn ào, nhưng rộn ràng lắm. Bây giờ chủ yếu đặt mua qua mạng hoặc đi siêu thị, tiện hơn nhưng không có không khí đi chợ tết như xưa”.

Chị Ngọc kể thêm, hồi nhỏ, tết đơn giản là để vui chơi. “Vui chơi với anh chị em, với hàng xóm, chạy từ nhà này sang nhà khác. Giờ lớn rồi, tết lại thành dịp phải lo đủ thứ. Nhưng chỉ cần còn được về quê, thấy ba mẹ vẫn khỏe, anh chị em quây quần với nhau mấy ngày tết, vậy là đã thấy hạnh phúc”.

Nhìn lại, tết ngày nay không thiếu vật chất, thậm chí đủ đầy hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng có lẽ, điều khiến người ta nhớ tết xưa không chỉ vì tết đã khác, mà vì khi lớn lên, tết không còn chỉ là niềm vui trẻ nhỏ, mà trở thành câu chuyện của trách nhiệm, của lo toan...