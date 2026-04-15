Nhà thờ Con Gà - biểu tượng hồng giữa lòng Đà Nẵng

Một năm dựng xong nhà thờ lớn

Theo tài liệu của giáo xứ và tư liệu do linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng để lại, nhà thờ Con Gà được khởi công vào tháng 2.1923 trên khoảng đất trống nằm trên đường Rue du Musée thời Pháp thuộc (nay tọa lạc tại 156 Trần Phú, P.Hải Châu, Đà Nẵng). Công trình do linh mục Louis Vallet phác thảo tổng thể và trực tiếp tổ chức xây dựng.

Con gà trên nóc thánh giá nhà thờ ẢNH: HOÀNG SƠN

Điều đặc biệt là công trình được hoàn thành với tốc độ rất nhanh so với điều kiện xây dựng thời bấy giờ. Tháng 2.1923 khởi công, đến tháng 9 cùng năm phần mặt tiền đã hoàn thành và chỉ hơn nửa năm sau, ngày 10.3.1924, nhà thờ đã làm lễ cung hiến và khánh thành.

Cũng theo linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng, gia phả tộc Võ ở làng mộc Kim Bồng (Hội An) cho biết sau khi nhiều chủ thầu đến rồi đi, cuối cùng 3 anh em nghệ nhân họ Võ đã nhận thầu xây dựng công trình với giá 20.000 đồng Đông Dương. Công trường khi đó huy động hàng trăm nhân công và nghệ nhân làng Kim Bồng tham gia, có lúc lên tới khoảng 300 người làm việc liên tục. Giàn giáo dựng bằng hơn 5.000 cây tre.

Nhà thờ Con Gà là một trong những điểm nhấn của trung tâm TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Công trình được triển khai theo kiểu "làm tới đâu tính kết cấu tới đó", một cách làm vừa linh hoạt vừa thể hiện tay nghề cao của các nghệ nhân. Bởi trong 3 anh em, nghệ nhân Võ Hồ Kiệm nổi tiếng với nhiều công trình xây dựng lớn ở miền Trung thời bấy giờ.

Nhà thờ lớn này từng có nhiều tên gọi khác nhau. Thời Pháp thuộc, người ta gọi là "nhà thờ Tourane". Từ năm 1963, giáo xứ chính thức gọi là nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong đời sống dân gian, cái tên nhà thờ Con Gà lại phổ biến hơn. Tên gọi ấy bắt nguồn từ biểu tượng con gà đặt trên nóc tháp chuông.

Nhà thờ Con Gà đã có hơn 100 năm tồn tại ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng, con gà được đặt trên cột thu lôi cách mặt đất khoảng 27 m, làm bằng hợp kim rỗng bên trong nên khá nhẹ và được gắn trên một vòng bạc có thể xoay. Bệ đỡ hình cầu và thanh chữ thập chỉ 4 hướng bên dưới con gà đã từng được sửa chữa, thay mới qua nhiều lần trùng tu.

Mặt tiền uy nghiêm của nhà thờ ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ lâu, người dân Đà Nẵng vẫn truyền tai nhau rằng con gà trên nóc nhà thờ giống như một "đài dự báo thời tiết": quay về hướng nào thì gió thổi hướng ấy, báo hiệu mưa nắng. Thực tế, cơ chế này chỉ đơn giản là thiết kế kỹ thuật để giảm lực gió tác động lên tháp chuông. Con gà có thể xoay theo chiều gió để tránh gió tạt gây hư hại công trình.

Sắc hồng và "tọa độ" check-in

Không chỉ nổi bật về lịch sử, nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng còn gây ấn tượng bởi kiến trúc cổ điển với những đường nét vút cao và các cửa vòm nhọn.

Hành lang phía bên trái nhà thờ ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên trong nhà thờ, các tượng Chúa và tranh minh họa Kinh Thánh được bài trí theo phong cách mỹ thuật Công giáo phương Tây. Không gian mái vòm cao cùng những khung cửa kính màu tái hiện các sự kiện trong Kinh Thánh tạo nên vẻ trang nghiêm, cổ kính. Phía sau nhà thờ là hang đá Đức Mẹ được xây dựng theo mẫu hang đá Lourdes ở Pháp.

Điểm đặc biệt khiến nhà thờ Con Gà trở thành biểu tượng của Đà Nẵng chính là sắc hồng nổi bật của công trình. Màu hồng ấy giữa những dãy phố khiến nhà thờ trở thành một trong những công trình dễ nhận diện nhất. Nhờ vị trí nằm ngay trục đường Trần Phú - một trong những tuyến phố lâu đời của Đà Nẵng, lại gần chợ Hàn, cầu Rồng…, nhà thờ luôn là điểm dừng chân quen thuộc của du khách.

Những năm gần đây, nơi đây còn trở thành "tọa độ" chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích. Nền kiến trúc Pháp cổ kết hợp sắc hồng đặc trưng đã tạo nên những khung hình lãng mạn khiến nhà thờ Con Gà trở thành một trong những điểm check-in nổi bật của thành phố bên sông Hàn.

Theo nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh, các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Nẵng, trong đó có nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch đô thị. Ông Tịnh cho rằng thành phố có thể xây dựng tuyến tham quan "Đà Nẵng - ký ức kiến trúc Pháp", lấy nhà thờ làm điểm nhấn, kết nối với Bảo tàng Đà Nẵng, ga xe lửa và các biệt thự cổ trong khu phố cũ. "Nếu được khai thác hợp lý, những công trình này có thể trở thành các biểu tượng văn hóa mới của thành phố", ông Tịnh nói. (còn tiếp)