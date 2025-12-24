Khoảng 19 giờ tối 24.12.2025, không gian quanh Nhà thờ Thánh Phaolô, P.An Lạc, TP.HCM rực sáng trong không khí Giáng sinh. Ngay từ đầu giờ tối, dòng người từ nhiều khu vực đã đổ về đây tham quan, chụp ảnh và hòa mình vào bầu không khí lễ hội.

Nhà thờ ‘đá’ Thánh Phaolô đông nghịt đêm Noel ẢNH: CHUNG PHÁT

Nhà thờ Thánh Phaolô từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi mùa Noel. Công trình gây ấn tượng với kiến trúc cổ kính, được xây dựng chủ yếu từ những khối đá lớn, vì vậy người dân địa phương vẫn quen gọi nơi này là “nhà thờ đá”. Sự vững chãi, trầm mặc của đá kết hợp cùng ánh đèn trang trí tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa ấm áp.

Năm nay, khuôn viên nhà thờ được đầu tư trang trí công phu hơn với nhiều tiểu cảnh Giáng sinh. Điểm nhấn nổi bật là cây thông Noel cao khoảng 25 mét, được thắp sáng bằng hàng ngàn bóng đèn, thu hút đông đảo người dân và các bạn trẻ dừng chân chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ giáo dân, nhiều bạn trẻ và người dân lần đầu đến nhà thờ cũng chọn nơi đây làm điểm trải nghiệm không khí Giáng sinh. Sự nhộn nhịp, rộn ràng bao trùm khắp khuôn viên, tạo nên một đêm Noel đông vui, đầy sắc màu.

