Nhà thờ Domaine de Marie - lãnh địa Đức Bà giữa lòng Đà Lạt

Không phô trương, không ồn ào, công trình mang sắc hồng đặc trưng ấy vẫn đủ sức níu bước chân du khách bởi vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc Pháp cổ và tinh thần bản địa, giữa đức tin Thiên Chúa giáo và nét dịu dàng của người phụ nữ Việt.

Tọa lạc trên ngọn đồi cao bên đường Ngô Quyền, P.Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng), nhà thờ còn được người dân gọi bằng những cái tên thân thuộc như nhà thờ Mai Anh, gắn với ký ức về những hàng mai anh đào từng nở rộ quanh đồi; hay nhà thờ Vinh Sơn, nguyện đường của Dòng Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn.

D ẤU ẤN LỊCH SỬ VÀ CÂU CHUYỆN PHÍA SAU THÁNH ĐƯỜNG

Nhà thờ Domaine de Marie được khởi công xây dựng năm 1940, khi Đà Lạt đang dần trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và hành chính quan trọng của chính quyền Đông Dương. Công trình do phu nhân Toàn quyền Đông Dương Jean Decoux, bà Suzanne Humbert, đứng ra vận động giáo dân quyên góp, với mong muốn xây dựng một tu viện và nguyện đường dành cho Dòng Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn.

Nhà thờ Domaine de Marie là tổng thể kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu cổ điển ẢNH: LÂM VIÊN

Từ đó đến nay, nhà thờ trở thành không gian sinh hoạt tôn giáo, đồng thời là nơi lan tỏa tinh thần bác ái. Khuôn viên nhà thờ Domaine de Marie được mở rộng thêm nhiều hạng mục phục vụ các hoạt động xã hội, từ thiện, dạy nghề đan thêu cho trẻ em mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn, đúng với tôn chỉ "bác ái - phục vụ" mà dòng tu theo đuổi.

Một chi tiết khiến nhiều người dừng bước lâu hơn khi tham quan nhà thờ là phần mộ của bà Suzanne Humbert, nằm ở tầng trệt phía sau thánh đường. Bà qua đời năm 1944 trong một vụ tai nạn trên đèo Prenn, khi đang trên đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Ngôi mộ giản dị, phía trên đặt tượng Đức Mẹ Maria, nằm lặng lẽ giữa khuôn viên rợp hoa và cỏ xanh, như lời tri ân dành cho người phụ nữ đã dành nhiều tâm huyết cho nhà thờ.

Nhà thờ Domaine de Marie còn được biết đến với nhiều tên gọi như nhà thờ Mai Anh, nhà thờ Vinh Sơn ẢNH: LÂM VIÊN

Bên trong thánh đường, điểm nhấn đặc biệt là tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu, cao khoảng 3 m, nặng gần 1 tấn, do kiến trúc sư người Pháp Jonchère thiết kế năm 1943. Khác với những hình mẫu quen thuộc, tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Domaine de Marie mang gương mặt Á Đông phúc hậu, hiền hòa, được xem là lấy hình mẫu từ người phụ nữ Việt Nam. Pho tượng là món quà mà bà Suzanne Humbert dâng tặng nhà thờ, biểu trưng cho sự hòa hợp văn hóa và sự gắn bó sâu sắc với mảnh đất cao nguyên.

K IẾN TRÚC PHÁP CỔ VÀ TINH THẦN BẢN ĐỊA GIAO HÒA

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nhà thờ Domaine de Marie là tổng thể kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ điển, nổi bật giữa khuôn viên rợp bóng thông xanh. Tuy nhiên, công trình không gây choáng ngợp bằng những tháp chuông cao vút như nhiều nhà thờ phương Tây, mà chinh phục người xem bằng sự mềm mại, cân đối và gần gũi.

Giữa cung thánh là pho tượng Đức Mẹ với gương mặt phụ nữ Á Đông, do kiến trúc sư người Pháp Jonchère thiết kế ẢNH: LÂM VIÊN

Nhà thờ được xây dựng theo mặt bằng hình chữ thập, song tỷ lệ được cách tân khá tự do. Công trình rộng khoảng 11 m, dài 33 m, với hai lối bậc thang dẫn lên cửa chính, hội tụ tại sảnh trung tâm. Phần tiền đình có hình tam giác cân, trên đỉnh mái gắn thánh giá; phía trước là những cửa vòm nhỏ hình lưỡi mác, gợi nhắc kiến trúc Pháp thế kỷ 17.

Phần mái nhà thờ Domaine de Marie là một sự giao thoa thú vị giữa kiến trúc Âu - Á ẢNH: LÂM VIÊN

Một chi tiết quen thuộc của các nhà thờ Pháp cuối thế kỷ 17 cũng xuất hiện tại nhà thờ Domaine de Marie là cửa sổ hoa hồng hình tròn, đặt ở chính giữa mặt đứng, gần đỉnh mái. Hai bên hông đỉnh nhà thờ là các cửa sổ tam giác, giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa vào không gian nội thất, tạo nên cảm giác ấm áp, trang nghiêm.

Điểm đặc biệt trong kỹ thuật xây dựng của nhà thờ là phần tường chính không sử dụng xi măng. Thay vào đó, các thợ xây dùng những chất kết dính tự nhiên như vôi, mật mía; tường được xây bằng đá chẻ theo phong cách kiến trúc vùng Normandie (Pháp), kéo dài đến ngang bệ cửa sổ. Theo thời gian, kết cấu ấy vẫn bền vững, đồng thời tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính rất riêng.

Màu hồng đậm của tường nhà thờ, gam màu được giữ nguyên từ khi hoàn thành đến nay, khiến nhà thờ Domaine de Marie trở nên nổi bật giữa nền xanh của thông, hoa và sương mù cao nguyên.

Bước vào khuôn viên nhà thờ, du khách dễ dàng cảm nhận không khí thanh bình với những vườn hoa khoe sắc quanh năm ẢNH: MẠNH THI

Phần mái nhà thờ là sự giao thoa thú vị giữa kiến trúc Âu - Á. Mái có độ dốc lớn, gợi liên tưởng đến mái nhà rông của các dân tộc Tây nguyên, được lợp bằng ngói đỏ sản xuất tại Việt Nam. Các cửa sổ mái nhô ra từ phần mái lớn không chỉ để gắn kính màu nhập từ Pháp mà còn giúp tăng cường ánh sáng tự nhiên, tạo nên hiệu ứng lung linh cho không gian thánh đường.

Bước vào khuôn viên nhà thờ Domaine de Marie, du khách dễ dàng cảm nhận không khí thanh bình. Những vườn hoa khoe sắc quanh năm, trong đó nổi bật là hoa hải tiên, trải dài theo lối đi, bao quanh thánh đường và các dãy tu viện.

Ngày nay, bên cạnh nhà nguyện và hai dãy tu viện, nhiều cơ sở trong khuôn viên nhà thờ Domaine de Marie vẫn được sử dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Du khách đến tham quan có thể ghé quầy lưu niệm phía sau nhà thờ, nơi bày bán những món quà nhỏ do trẻ mồ côi thực hiện. Mỗi sản phẩm không chỉ là kỷ niệm chuyến đi, mà còn là cách sẻ chia, lan tỏa tinh thần bác ái, giá trị cốt lõi mà nhà thờ Domaine de Marie gìn giữ suốt nhiều thập niên. (còn tiếp)