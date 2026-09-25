Nhà thơ Trần Đăng Khoa tiết lộ 'bí mật' giúp ông trở thành người nổi tiếng

Sáng 25.9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" năm 2026 với chủ đề "Hành trình đọc sách trong kỷ nguyên AI".

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).

Tham dự diễn đàn, có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ban tổ chức trao học bổng, quà tặng cho 30 sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Khuyến khích thanh niên hình thành thói quen đọc sách

Phát biểu tại diễn đàn, anh Lê Hải Long cho rằng, một thói quen đọc sách được xây dựng từ sớm sẽ nuôi dưỡng tinh thần tự học, khả năng suy nghĩ độc lập và sự chủ động tìm hiểu những điều mới, trở thành hành trang cho người trẻ trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống.

Đề cập việc đọc sách trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, anh Lê Hải Long cho rằng, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, gợi ý tài liệu; sách điện tử và sách nói giúp việc đọc linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, tiếp cận thông tin nhanh không đồng nghĩa với hiểu sâu. Người đọc cần tự mình đọc trọn vẹn tác phẩm, đối chiếu các quan điểm, suy ngẫm và rút ra kết luận. Đây là quá trình rèn luyện khả năng tập trung, tư duy độc lập, năng lực tự học và bản lĩnh trước lượng thông tin ngày càng lớn.

Anh Lê Hải Long phát biểu tại diễn đàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Lê Hải Long cũng nhấn mạnh giá trị của việc đọc sách được thể hiện khi những điều tiếp nhận từ trang sách trở thành suy nghĩ, lựa chọn và hành động trong cuộc sống.

Anh Lê Hải Long cho biết, từ năm 2021 đến nay, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã triển khai các hoạt động khuyến đọc với thông điệp "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn". Các hoạt động được thực hiện thông qua diễn đàn, ngày hội đọc sách, trao đổi sách, xây dựng tủ sách thanh niên, giao lưu với tác giả và đưa sách đến nhiều địa bàn, nhóm thanh niên.

Gần 500 sinh viên và giáo viên đến tham gia diễn đàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Lê Hải Long bày tỏ mong muốn phong trào "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" trở thành thói quen tích cực của người trẻ Việt Nam, qua đó đọc để mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho đất nước.

"Nếu không có sách không có nhà thơ Trần Đăng Khoa đâu"

Chương trình đã có hoạt động giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc TIMES và ông Lê Công Thành, CEO Infore, chuyên gia AI.

Chia sẻ tại chương trình, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ luôn hạnh phúc, học giỏi và quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".

Nhắc lại những thông tin về bản thân, như việc làm thơ từ năm 8 tuổi, được truyền hình Pháp thực hiện bộ phim Thế giới nhỏ của Khoa khi 10 tuổi và thơ được dịch ra ở nhiều nước, nhà thơ Trần Đăng Khoa bất ngờ cho rằng mình là người rất bình thường. Ông khẳng định điều làm nên con đường văn chương của mình chính là chịu khó đọc sách.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Nếu không có sách, không có nhà thơ, nhà văn, nhà báo Trần Đăng Khoa đâu", ông chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh, những cuốn sách đã góp phần tạo nên con người và sự nghiệp của mình.

Từ câu chuyện cá nhân, nhà thơ gửi gắm tới thanh niên thông điệp về giá trị của việc đọc sách và sự nỗ lực trong quá trình phát triển bản thân. Ông cho rằng, sách có vai trò quan trọng trong việc hình thành tri thức, mở ra cơ hội học hỏi và góp phần định hướng con đường mỗi người lựa chọn.

Ông cũng lấy ví dụ về tấm gương của Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhấn mạnh: "Đọc sách quan trọng lắm, tất cả những người tài đều đọc rất nhiều sách".