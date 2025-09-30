Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhà Trắng 'bó tay', chính phủ Mỹ sắp đóng cửa

Thụy Miên
Thụy Miên
30/09/2025 08:45 GMT+7

Cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 29.9 (giờ Washington D.C) với các lãnh đạo lưỡng đảng tại quốc hội không đạt được đột phá cần thiết liên quan đến dự luật chi tiêu, đẩy chính phủ Mỹ đến nguy cơ đóng cửa vào cuối ngày 30.9.

Nhà Trắng ' bó tay ' , nguy cơ chính phủ Mỹ sắp đóng cửa - Ảnh 1.

Điện Capitol ở Washington D.C

ảnh: thụy miên

Sau cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump (đảng Cộng hòa) tại Nhà Trắng trước thời hạn chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa, Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (đảng Dân chủ) thông báo với giới báo chí rằng hai bên vẫn còn "những khác biệt lớn", theo AFP hôm 30.9.

Ông Schumer nói tình thế hiện tùy thuộc vào quyết định của đảng Cộng hòa có muốn chính phủ đóng cửa hay không, đồng thời cho hay đã đưa ra "một số đề xuất" với Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc phe Dân chủ "chĩa súng vào đầu dân Mỹ" với những yêu sách về dự luật chi tiêu.

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ phải chứng kiến chính phủ đóng cửa vì phe Dân chủ không chịu làm điều đúng", AFP dẫn lời ông Vance.

Nếu quốc hội không thông qua dự luật ngân sách mới trước nửa đêm 30.9 (giờ Washington D.C), chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa một phần, và đẩy Washington đến vòng xoáy khủng hoảng chính trị kế tiếp.

Khi chính phủ đóng cửa, nhiều hoạt động không thiết yếu sẽ bị đình trệ, hàng trăm ngàn công viên chức tạm thời không được trả lương, và nhiều khoản phúc lợi xã hội sẽ bị gián đoạn.

Vệ binh quốc gia đến chống ‘khủng bố nội địa’, Portland kiện chính quyền Trump

Việc đóng cửa chính phủ vốn là kịch bản gây nhiều bất mãn cho dân Mỹ. Lưỡng đảng luôn tìm cách tránh nguy cơ này, và đổ lỗi cho nhau nếu điều đó xảy ra.

Đồng hồ đang đếm ngược và hiện chỉ còn hơn 24 giờ trước khi đến hạn đóng cửa.

Thế nhưng, cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều cho thấy lập trường cứng rắn. Chính quyền Tổng thống Trump đang gia tăng áp lực bằng cách đe dọa sa thải hàng loạt công chức chứ không chỉ dừng lại ở hoãn lương như những lần trước.

