Chính phủ Mỹ lại đối mặt nguy cơ đóng cửa

Báo USA Today hôm qua dẫn nguồn thạo tin tiết lộ chủ nhân Nhà Trắng ngày 25.9 dự kiến ngồi lại với Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries để bàn về dự luật chi tiêu ngắn hạn cho chính phủ.

Ông Trump gặp thủ lĩnh lưỡng viện đảng Dân chủ

Dù chưa được Nhà Trắng xác nhận, cuộc gặp được xem là dịp để Nhà Trắng và đảng Dân chủ có cơ hội nối lại đối thoại sau nhiều tuần bế tắc, khi cả hai bên liên tục chỉ trích lẫn nhau mà không tìm được tiếng nói chung về vấn đề này. Hạn chót đóng cửa chính phủ là vào ngày 30.9, và ông Schumer cùng ông Jeffries liên tục yêu cầu các thủ lĩnh đảng Cộng hòa ngồi vào bàn đàm phán.

Cụ thể, đảng Cộng hòa giới thiệu dự luật cho phép chính phủ hoạt động đến ngày 21.11, và cung cấp thêm 88 triệu USD để đảm bảo an ninh cho các nghị sĩ, thẩm phán Tòa Tối cao và nhánh hành pháp. Trong khi đó, đề xuất của đảng Dân chủ chỉ cung cấp ngân sách hoạt động đến ngày 31.10 và bao gồm các khoản chi cho an ninh, ưu tiên chăm sóc sức khỏe cũng như các điều khoản nhằm đảo ngược một số chính sách của ông Trump.

Quốc hội vẫn chưa thông qua dự luật chi tiêu trước hạn chót đóng cửa chính phủ vào ngày 30.9 ẢNH: PHÁT TIẾN

Cuối tuần qua, hai ông Schumer cùng Jeffries gửi thư yêu cầu gặp Tổng thống Trump để tìm hướng giải quyết, sau khi hai dự luật trên không thể qua ải thượng viện hôm 19.9. Hôm sau, Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng gặp các thủ lĩnh của đảng Dân chủ tại quốc hội, nhưng nhà lãnh đạo không cho rằng cuộc gặp sẽ mang đến kết quả khả quan. Tuy nhiên, đến tối qua (giờ VN), Tổng thống Trump thông báo hủy gặp phía lãnh đạo đảng Dân chủ tại lưỡng viện quốc hội về dự luật chi tiêu, thay vào đó buộc họ phải nhượng bộ các yêu sách của phía đảng Cộng hòa, theo Reuters.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với đảng Dân chủ, nhưng tôi tin rằng rất có thể chính phủ phải ngừng hoạt động một thời gian", Đài CBS News dẫn lời ông Trump.

Thắng lợi tạm thời của ông Trump ở Tòa Tối cao

Cũng trong hôm qua (giờ VN), Tòa Tối cao Mỹ thông báo sẽ thụ lý vụ kiện nhằm xác định liệu Tổng thống Trump có quyền bãi nhiệm các thành viên của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) mà không cần đến lý do cụ thể hay không, theo Đài NBC News. FTC là cơ quan độc lập của chính quyền liên bang, đảm nhiệm vai trò bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và duy trì cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Theo một thông báo ngắn, Tối cao Pháp viện đồng thời cho phép ông Trump tạm thời sa thải bà Rebecca Kelly Slaughter khỏi vị trí ủy viên FTC trong thời gian chờ xét xử. Tòa sẽ tổ chức phiên xử vào tháng 12. Vụ việc xoay quanh đạo luật ban hành năm 1914, theo đó tổng thống Mỹ chỉ được phép bãi nhiệm ủy viên FTC nếu có lý do chính đáng như thiếu năng lực hoặc khi xảy ra sai phạm. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi gọi đây là "chiến thắng lớn", cho phép bảo vệ quyền lực của tổng thống.

Trong một diễn biến khác, ông Trump cùng ngày ký sắc lệnh đưa phong trào cánh tả Antifa (thuật ngữ chỉ các nhóm cánh tả) vào danh sách "tổ chức khủng bố nội địa", theo AFP dẫn thông báo từ Nhà Trắng.