Thế giới

Nhà Trắng để cờ Mỹ chạm đất trong ảnh chụp ông Trump?

Vi Trân
Vi Trân
18/11/2025 13:25 GMT+7

Những bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump đi ngang qua cột cờ Nhà Trắng với lá cờ Mỹ dường như hạ thấp đến mức chạm đất đang gây nhiều thắc mắc, khiến tòa bạch ốc phải lên tiếng giải thích.

Phóng viên ảnh của các hãng tin mới đây đã chụp lại hình ảnh Tổng thống Trump về Nhà Trắng vào tối 16.11 sau ngày nghỉ cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông tại bang Florida. Cộng đồng mạng sau đó nhanh chóng phát hiện điểm bất thường khi lá cờ Mỹ ở đằng xa có vẻ đang nằm dưới đất thay vì được treo lên cao.

Nhà Trắng lên tiếng về bức ảnh ông Trump đi ngang lá cờ Mỹ 'nằm dưới đất' - Ảnh 1.

Trực thăng Marine One chở Tổng thống Trump đáp xuống khu vườn Nhà Trắng tối 16.11

ẢNH: REUTERS

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã cho sửa sang nhiều và dựng 2 cột cờ lớn ở khu vườn phía bắc và phía nam của tòa bạch ốc.

Theo tạp chí Newsweek, quốc kỳ Mỹ theo quy định không được phép để chạm mặt đất hay vật gì bên dưới.

Nhà Trắng lên tiếng về bức ảnh ông Trump đi ngang lá cờ Mỹ 'nằm dưới đất' - Ảnh 2.

Tổng thống Trump đi ngang cột cờ với lá cờ Mỹ được hạ xuống vào tối 16.11

ẢNH: AFP

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản thắc mắc tại sao Nhà Trắng lại để lá cờ thiêng liêng nằm dưới đất. Phóng viên Andrew Leyden viết trên X rằng lá cờ bị trực thăng tổng thống thổi bay xuống đất nhưng sau đó cập nhật rằng có vẻ lá cờ được kéo xuống trước khi trực thăng đến.

Nhà Trắng lên tiếng về bức ảnh ông Trump đi ngang lá cờ Mỹ 'nằm dưới đất' - Ảnh 3.

Lá cờ Mỹ được hạ xuống gần chân cột cờ ở khu vườn phía nam Nhà Trắng vào tối 16.11

ẢNH: REUTERS

Sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói với tạp chí People rằng tất cả suy đoán đều là "tin giả". "Quốc kỳ Mỹ đẹp đẽ tại vườn nam Nhà Trắng được Tổng thống Trump cho treo lên gần đây chưa bao giờ chạm đất. Do gió mạnh vào tối chủ nhật (16.11) tại khu vực Washington D.C, lá cờ được thận trọng hạ xuống một thùng chứa đặc biệt để đảm bảo trong lúc trực thăng Marine One đáp", ông Ingle nói. Dù vậy, không ít tài khoản tỏ ra kinh ngạc về tính biểu tượng của bức ảnh. Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến cho rằng việc hạ lá cờ xuống thùng chứa vẫn đồng nghĩa với việc cờ đã chạm vào một vật ở bên dưới, tức vi phạm quy định.

