Nhà Trắng giải bài toán khủng hoảng ở các sân bay

"Điều đó không dễ, nhưng tôi sẽ làm", ông viết trên mạng Truth Social. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump sẽ ký ngay khi sắc lệnh sẵn sàng.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Mỹ đã làm việc đến rạng sáng 27.3 để thông qua gói ngân sách cấp cho DHS. Thỏa thuận này sẽ cấp kinh phí cho phần lớn hoạt động của DHS, ngoại trừ các hoạt động thực thi chính sách nhập cư vốn là trọng tâm tranh cãi giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Thỏa thuận sau đó được chuyển đến Hạ viện để xem xét. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết thỏa thuận này lẽ ra đã có thể đạt được từ nhiều tuần trước. Ông cam kết đảng Dân chủ sẽ tiếp tục đấu tranh để đảm bảo chiến dịch thực thi chính sách nhập cư của ông Trump "không nhận được thêm kinh phí nếu không có những cải cách nghiêm túc".

Trước áp lực ngày càng gia tăng để giải quyết bế tắc kéo dài 42 ngày về ngân sách cho DHS, thỏa thuận trên đạt được trong những giờ phút cuối, trước thời điểm nhân viên TSA có nguy cơ không được trả lương tháng thứ hai liên tiếp vào ngày 27.3. Nhiều sân bay Mỹ có tỷ lệ vắng mặt của nhân viên TSA vượt quá 40% và gần 500 người đã nghỉ việc. Hôm 25.3, hơn 11% nhân viên TSA theo lịch làm việc đã vắng mặt, tương đương 3.120 người, theo DHS.