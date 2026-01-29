Nhà văn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 'về chung một nhà' nhận giải thưởng

Sáng 29.1 tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng và kết nạp hội viên mới.

Lần đầu tiên, chương trình vô cùng đặc biệt khi có sự hiện diện của những người cầm bút đến từ Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) về cùng một mái nhà chung là Hội Nhà văn TP.HCM.

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân phát biểu tại lễ tổng kết và trao thưởng Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh là "hiện tượng" của văn học thiếu nhi với tiểu thuyết Lục địa rồng được vinh danh Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Tham dự buổi lễ ý nghĩa này có ông Lê Song Tùng, Trưởng cơ quan đại diện phía nam (Liên hiệp các Hội VH - NT Việt Nam); ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Lê Văn Minh - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM... cùng lãnh đạo Liên hiệp các Hội VH - NT TP.HCM, Hội Nhà văn Việt Nam, các Hội VH - NT tỉnh thành bạn.

Sau khi hợp nhất TP.HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Nhà văn TP.HCM đã có thêm 110 hội viên từ hội viên ngành văn học của Hội VH - NT Bình Dương, Hội VH - NT Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng số hội viên Hội Nhà văn TP.HCM lên 650 người (trong số này có 200 hội viên thuộc Hội Nhà văn Việt Nam).

Hội Nhà văn TP.HCM trao các giải thưởng năm 2025 cho nhiều thể loại

Phát biểu tại lễ tổng kết Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân nhìn nhận: "Sống, làm việc và sáng tạo trong môi trường nhiều thuận lợi và cũng không ít thử thách, đòi hỏi những người cầm bút phải nâng mình lên rất nhiều, vì xem xét kỹ ta sẽ thấy văn học là nguồn tư liệu gốc của nhiều thể loại nghệ thuật".

Theo bà Trịnh Bích Ngân: "Kịch bản phim, kịch bản sân khấu là một dạng của văn học, hoặc là lấy cảm hứng từ văn học. Âm nhạc cũng thế, lấy cảm hứng từ thi ca, hoặc phổ thơ, hoặc hình ảnh, ca từ của bản nhạc cũng là một dạng văn học, hoặc bản thân người nhạc sĩ thường cũng là một thi sĩ. Thậm chí ngay cả các phương tiện truyền thông mới trên không gian mạng, những người sáng tạo nội dung cho YouTube, TikTok… cũng phải bắt đầu tư duy như một người kể chuyện, tìm những góc quay, tạo kịch tính và tìm cái đẹp y như một đạo diễn hay một nhà văn".

Bà Trịnh Bích Ngân nhấn mạnh: "Bản chất của văn chương phải đi sâu trong mọi hoạt động nghệ thuật và xã hội mà nhà văn không theo kịp sứ mệnh ấy thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM (bìa trái) và Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân (bìa phải) trao thưởng cho các nhà văn, nhà thơ đoạt giải năm 2025 Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (thứ hai từ trái sang) và bà Thân Thị Thư - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (thứ tư từ trái sang) trao biểu trưng vinh danh các nhà văn, nhà thơ: Tống Phước Bảo, Xuân Phượng, Trầm Hương, Trình Quang Phú, Lâm Xuân Thi đã có nhiều giải thưởng, nhiều đóng góp nổi bật trong năm

Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Nhà văn Nguyễn Hoài Nam (giữa) vinh dự nhận Tặng thưởng năm 2025 của Hội Nhà văn TP.HCM với Hồi ký những ngày ở Paris Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM