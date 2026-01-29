Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhà văn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 'về chung một nhà' nhận giải thưởng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
29/01/2026 16:31 GMT+7

"TP.HCM đang sở hữu những mạch nguồn văn hóa phong phú: sự đĩnh đạc sắc nét, tinh tế của Bình Dương, sự trầm lắng, sâu sắc có sức lan tỏa của Bà Rịa – Vũng Tàu và văn hóa của một đô thị lớn của TP.HCM khi chưa sáp nhập", Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân nhìn nhận.

Sáng 29.1 tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng và kết nạp hội viên mới.

Lần đầu tiên, chương trình vô cùng đặc biệt khi có sự hiện diện của những người cầm bút đến từ Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) về cùng một mái nhà chung là Hội Nhà văn TP.HCM.

Nhà văn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 'về chung một nhà' nhận giải thưởng- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân phát biểu tại lễ tổng kết và trao thưởng

Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Nhà văn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 'về chung một nhà' nhận giải thưởng- Ảnh 2.

Nhà văn trẻ Cao Việt Quỳnh là "hiện tượng" của văn học thiếu nhi với tiểu thuyết Lục địa rồng được vinh danh

Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Tham dự buổi lễ ý nghĩa này có ông Lê Song Tùng, Trưởng cơ quan đại diện phía nam (Liên hiệp các Hội VH - NT Việt Nam); ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Lê Văn Minh - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM... cùng lãnh đạo Liên hiệp các Hội VH - NT TP.HCM, Hội Nhà văn Việt Nam, các Hội VH - NT tỉnh thành bạn.

Sau khi hợp nhất TP.HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Nhà văn TP.HCM đã có thêm 110 hội viên từ hội viên ngành văn học của Hội VH - NT Bình Dương, Hội VH - NT Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng số hội viên Hội Nhà văn TP.HCM lên 650 người (trong số này có 200 hội viên thuộc Hội Nhà văn Việt Nam).

Hội Nhà văn TP.HCM trao các giải thưởng năm 2025 cho nhiều thể loại

Phát biểu tại lễ tổng kết Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân nhìn nhận: "Sống, làm việc và sáng tạo trong môi trường nhiều thuận lợi và cũng không ít thử thách, đòi hỏi những người cầm bút phải nâng mình lên rất nhiều, vì xem xét kỹ ta sẽ thấy văn học là nguồn tư liệu gốc của nhiều thể loại nghệ thuật". 

Theo bà Trịnh Bích Ngân: "Kịch bản phim, kịch bản sân khấu là một dạng của văn học, hoặc là lấy cảm hứng từ văn học. Âm nhạc cũng thế, lấy cảm hứng từ thi ca, hoặc phổ thơ, hoặc hình ảnh, ca từ của bản nhạc cũng là một dạng văn học, hoặc bản thân người nhạc sĩ thường cũng là một thi sĩ. Thậm chí ngay cả các phương tiện truyền thông mới trên không gian mạng, những người sáng tạo nội dung cho YouTube, TikTok… cũng phải bắt đầu tư duy như một người kể chuyện, tìm những góc quay, tạo kịch tính và tìm cái đẹp y như một đạo diễn hay một nhà văn". 

Bà Trịnh Bích Ngân nhấn mạnh: "Bản chất của văn chương phải đi sâu trong mọi hoạt động nghệ thuật và xã hội mà nhà văn không theo kịp sứ mệnh ấy thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ".

Nhà văn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 'về chung một nhà' nhận giải thưởng- Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM (bìa trái) và Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân (bìa phải) trao thưởng cho các nhà văn, nhà thơ đoạt giải năm 2025

Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Nhà văn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 'về chung một nhà' nhận giải thưởng- Ảnh 4.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (thứ hai từ trái sang) và bà Thân Thị Thư - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (thứ tư từ trái sang) trao biểu trưng vinh danh các nhà văn, nhà thơ: Tống Phước Bảo, Xuân Phượng, Trầm Hương, Trình Quang Phú, Lâm Xuân Thi đã có nhiều giải thưởng, nhiều đóng góp nổi bật trong năm

Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Nhà văn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 'về chung một nhà' nhận giải thưởng- Ảnh 5.

Nhà văn Nguyễn Hoài Nam (giữa) vinh dự nhận Tặng thưởng năm 2025 của Hội Nhà văn TP.HCM với Hồi ký những ngày ở Paris

Ảnh: HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Dịp này, Hội Nhà văn TP.HCM cũng tiến hành trao các giải thưởng năm 2025 cho nhiều thể loại: Văn xuôi: Trùng khơi nghe sóng (tiểu thuyết, Trương Anh Quốc, NXB Hội Nhà văn); Thơ: Những ngọn gió biên cương (tập thơ, Trần Mai Hường, NXB Hội Nhà văn); Lý luận phê bình: Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỉ 21 – những điều đọng lại trong con mắt nhắm (Văn Thành Lê, NXB Kim Đồng).

Văn học thiếu nhi: Lục địa rồng (tiểu thuyết, Cao Việt Quỳnh, NXB Kim Đồng); Văn học trẻ: Lân tinh (truyện dài, Giai Du, NXB Kim Đồng); Văn học dịch: Hoang mạc Tartar (tiểu thuyết của Dino Buzzati, dịch giả Hương Châu, Phoenix Books – NXB Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, là các tặng thưởng cho những tác phẩm văn học: Miền cỏ tranh (tiểu thuyết, Nguyễn Minh Ngọc, NXB Quân đội Nhân Dân); Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (trường ca, Châu La Việt, NXB Quân đội Nhân Dân); Khi đàn sếu bay về phương Nam (tiểu thuyết của Lisa Ridzén, dịch giả Minh Khôi, Rubik Books – NXB Phụ Nữ Việt Nam). Đặc biệt, Hồi ký những ngày ở Paris của nhà văn Nguyễn Hoài Nam (NXB Hội Nhà văn) cũng vinh dự nhận Tặng thưởng của hội trong dịp này. Những ngày ở Paris không chỉ là một cuốn hồi ký cá nhân, tác phẩm là lời tự sự của một thế hệ trí thức Việt Nam dấn thân ra thế giới để rồi trở về với một trái tim nồng ấm và một trí tuệ sắc bén hơn. Cuốn sách từng được giới thiệu trên chuyên mục Sách hay của Báo Thanh Niên, như "liều thuốc" tinh thần nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm triết lý cho bất kỳ ai đang tìm kiếm cảm hứng sống và cống hiến với nghề y.

Tại lễ tổng kết, Hội Nhà văn TP.HCM cũng chính thức ra quyết định và trao thẻ nhà văn 21 hội viên mới, bao gồm các nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình và dịch giả. 

Tin liên quan

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân chúc tác giả 'Vân không' tiếp tục... cô đơn

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân chúc tác giả 'Vân không' tiếp tục... cô đơn

Đến chia vui với 'Vân không' - tập thơ mới của nhà thơ Ngô Thanh Vân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp và chúc tác giả tiếp tục... cô đơn để có thêm những tác phẩm hay đến với người yêu thơ.

Nhà văn Trương Anh Quốc nhận giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM với 'Trùng khơi nghe sóng'

Hội Nhà văn TP.HCM khai mạc Trại sáng tác văn học tại Phú Yên

Khám phá thêm chủ đề

Nhà văn Cao Việt Quỳnh Hội Nhà văn TP.HCM nhà văn Bích Ngân Hội Nhà văn Việt Nam Trùng khơi nghe sóng Nhà văn Nguyễn Hoài Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận