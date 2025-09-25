Nhà vệ sinh đạt chuẩn: Hành trình mang sự đổi thay đến vùng cao

Được biết, cuộc sống của bà con vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, song nhờ sự quan tâm của Nhà nước và chung tay của cộng đồng, việc xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm hợp chuẩn đã có những chuyển biến tích cực. Những công trình thiết yếu này không chỉ nâng cao điều kiện sinh hoạt, mà còn góp phần thay đổi nhận thức về vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường, từ đó cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Khánh thành nhà vệ sinh cho học sinh vùng cao tại điểm trường Pha Cúng, tỉnh Sơn La Ảnh: Phú Hương

Tuy vậy, không phải hộ nào khi có nhà mới cũng đủ điều kiện xây nhà vệ sinh đồng bộ. Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, nhiều tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã góp sức xây dựng hàng nghìn công trình vệ sinh cho hộ nghèo và trường học vùng cao.

Trong năm học 2025 - 2026, học sinh tại 2 điểm trường ở Cao Bằng đã đón nhận 2 nhà vệ sinh mới, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Các công trình được trang bị đầy đủ thiết bị, bồn rửa tay, giúp các em có điều kiện học tập an toàn, sạch sẽ hơn.

Tại Sơn La đã khánh thành 9 công trình vệ sinh đạt chuẩn. Trong đó, điểm trường Hồ Sen - nơi có 70 học sinh theo học nhưng chưa từng có nhà vệ sinh đạt chuẩn từ khi thành lập - nay đã được cải thiện. Mỗi công trình trị giá khoảng 60 triệu đồng, mang đến không gian sạch sẽ, an toàn cho học sinh yên tâm học tập và vui chơi.

Thực tế cho thấy, ở nhiều điểm trường vùng cao, tình trạng thiếu hoặc không có nhà vệ sinh vẫn phổ biến. Không ít học sinh, đặc biệt là nữ sinh, phải đi vệ sinh ngoài tự nhiên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe và an toàn. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt, tạo môi trường sống lành mạnh hơn.

Có thể nói, sự quan tâm của Chính phủ cùng sự đồng hành của cộng đồng và các tổ chức xã hội đã mang lại những thay đổi tích cực, giúp bà con vùng cao cải thiện điều kiện sống, từng bước thoát nghèo bền vững, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.