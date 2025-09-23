Người thầy ươm mầm, giữ lửa vùng cao

Cái tên giản dị mà chan chứa tin yêu ấy đã vượt lên trên ý nghĩa hành chính khô khan, trở thành sự công nhận đầy tự hào của bà con dành cho một người thầy đầy nhiệt huyết. Chính nhờ những đóng góp to lớn và dấu ấn đậm nét của thầy, ngôi trường từng là "rốn lũ" nhiều đau thương của miền Tây xứ Nghệ nay đã thay da đổi thịt để vươn mình mạnh mẽ.

Thầy Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh, xã Yên Na, Nghệ An ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Năm 1998, chàng giáo viên trẻ Nguyễn Văn Thọ bắt đầu sự nghiệp gieo chữ với tình yêu nghề cháy bỏng. Ngay từ những ngày đầu, thầy đã được học sinh quý mến, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng, dù mới ra trường nhưng thầy đã tham gia rất tích cực trong hoạt động công đoàn. Với những nỗ lực bền bỉ, tháng 10.2010 thầy được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường DTNT THCS Tương Dương và đến năm 2020 thầy được giao giữ trọng trách Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh.



Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh nhà trường thiếu thốn trăm bề, cơ sở vật chất tạm bợ, tỷ lệ học sinh bỏ học cao, chất lượng dạy và học còn khiêm tốn, thầy Thọ đã cùng tập thể giáo viên gây dựng lại niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát động phong trào "Dạy tốt - học tốt", chủ động kêu gọi sự hỗ trợ từ phụ huynh và chính quyền. Nhờ bản lĩnh của một Bí thư Chi bộ, với trách nhiệm của người đứng đầu và tình yêu nghề không vơi cạn, chỉ sau vài năm, ngôi trường nơi rẻo cao đã trở thành đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - một dấu mốc đáng tự hào.

Khuôn viên ngôi trường vốn là rốn lũ vươn mình đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Để người dân gọi trìu mến "trường thầy Thọ" không chỉ vì sự thay đổi của mái trường, mà còn bởi tấm lòng nhân ái của thầy dành cho học trò. Một trong những câu chuyện xúc động là hành trình thầy đồng hành cùng em Linh Chi, học sinh có vấn đề về mắt cần chữa trị lâu dài. Sau khi nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm về tình hình bệnh tật cũng như hoàn cảnh khốn cùng của gia đình học sinh, thầy Thọ không quản ngại đường sá xa xôi, trực tiếp liên hệ với các kênh thông tin và bác sĩ ở TP.Vinh, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, rồi tự mình đưa em đi chữa bệnh. Trên từng chặng đường, thầy ân cần động viên, khích lệ để Linh Chi vững tin, không bỏ dở việc học. Trong mắt em nhỏ, thầy không chỉ là người thầy dạy chữ, mà còn là người cha thứ hai.



Không chỉ riêng em Chi, thầy Thọ còn âm thầm lo cho hàng trăm học trò nghèo khác. Từ chiếc máy phát điện, bộ loa, hàng nghìn cuốn vở, bộ sách giáo khoa đến chăn ấm, đồng phục… tất cả đều có dấu ấn từ những cuộc gọi, lá thư, lời vận động của thầy gửi đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gần xa. Nhờ đó, bữa cơm bán trú thêm phần rau xanh, những trang vở trắng tinh tiếp nối ước mơ học trò, và thầy cô cũng vơi bớt nhọc nhằn trong đời sống thường nhật.

Hai trong những hoạt động kêu gọi hỗ trợ cho các em học sinh của thầy Thọ ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Với thầy, giáo dục không chỉ dừng lại ở con chữ. Thầy luôn khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia các dự án nghiên cứu khoa học gắn với bản sắc địa phương. Đặc biệt, dự án bảo tồn nghệ thuật diễn xướng dân gian của đồng bào Thái đã xuất sắc đạt giải nhất cấp tỉnh năm 2023 - 2024 và sau đó, lớp học nhạc cụ dân tộc được khai giảng cùng với sự ra đời của CLB Nhạc cụ dân tộc trong nhà trường đã góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, thắp sáng tình yêu văn hóa trong thế hệ trẻ.

Thầy luôn khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia các dự án nghiên cứu khoa học gắn với bản sắc địa phương ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Để giữ chân học sinh, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, thầy Thọ đã xác định ngoài việc dạy học, cần tập trung cải thiện đời sống, vui chơi cho các em. Từ việc thay đổi thực đơn bữa ăn bán trú, thầy còn liên tục tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà trường, giúp các em học sinh quên đi nỗi nhớ nhà, tích cực học tập.

Thầy Thọ làm trọng tài trong trận bóng đá nữ của học sinh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ở Yên Na, nhiều em học sinh khi được hỏi về thầy Thọ đã hồn nhiên nói: "Thầy giống như bố của chúng em, lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ, đến cả đôi mắt sáng để nhìn con chữ".



Bà con nơi bản làng thì mộc mạc sẻ chia: "Có thầy Thọ, trường mình khác xưa nhiều lắm. Không chỉ là mái trường, mà là chỗ dựa của cả dân bản".

Giữa vùng núi còn lắm gian khó, sự hiện diện của thầy đã gieo vào lòng người niềm tin và hy vọng. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé - đưa một học sinh đi chữa bệnh, kêu gọi vài chục cuốn sách, một chiếc chăn ấm - lại chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần sống đẹp, sống nhân ái, trách nhiệm và lan tỏa yêu thương.

Với thầy Nguyễn Văn Thọ, phần thưởng lớn nhất không phải là tấm giấy khen, mà là nụ cười trong trẻo của học trò, là sự tin yêu của đồng nghiệp, là lời tri ân mộc mạc của bà con nơi rẻo cao. Và cũng chính từ những điều giản dị ấy, một miền đất từng là "rốn lũ" đang từng ngày hồi sinh, vươn mình mạnh mẽ.