Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Mẹ buộc tôi phải đi học tiếng Anh để sau này đổi đời'
Video Giải trí

Vũ Đoan
08/11/2025 11:00 GMT+7

Tại sự kiện ra mắt chương trình S80 International Education Scholarship ở Hà Nội, với vai trò khách mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã kể lại câu chuyện năm 1997 được mẹ bỏ ra gần 30 triệu đồng cho anh đi học tiếng Anh, với mong ước con sẽ đổi đời.

Lễ công bố học bổng S80 diễn ra tại Hà Nội ngày 6.11.2025 có phiên thảo luận "Vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình", với góc nhìn từ đại diện trường đại học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nghệ sĩ. Các khách mời gồm: TS Nguyễn Thuý Hồng (nguyên Phó cục trưởng Cục Nhà giáo), TS Nguyễn Thị Mai Hữu (Trưởng ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia), ông Nguyễn Hữu Tú (Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu niên - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), TS Vũ Thị Thanh Nhã, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh (ULIS). Bên cạnh đó là phần giao lưu truyền cảm hứng cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng MC Hoài Anh đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Mẹ buộc tôi phải đi học tiếng Anh để sau này đổi đời'- Ảnh 1.

Học bổng S80 do SunUni Academy khởi xướng, có tổng giá trị tài trợ 80 tỉ đồng, được xem là một trong những chương trình học bổng tiếng Anh quy mô lớn và mang đậm ý nghĩa nhân văn năm 2025. Chương trình hướng đến học sinh, sinh viên và người đi làm trên toàn quốc, giúp người học tiếp cận tri thức ngôn ngữ quốc tế phục vụ học tập, nghề nghiệp và hội nhập.

Với quy mô toàn quốc, học bổng S80 mang đến hàng loạt cơ hội học tập thiết thực: 8.000 suất học bổng tiếng Anh, hỗ trợ đến 70% học phí; 8.000 tài khoản ELSA Business cao cấp, giúp rèn phát âm và phản xạ chuẩn quốc tế; 8 suất học bổng truyền cảm hứng, vinh danh học viên nỗ lực và có tinh thần vươn lên.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Mẹ buộc tôi phải đi học tiếng Anh để sau này đổi đời'- Ảnh 2.

Việc ra mắt chương trình học bổng S80 International Education Scholarship trong thời điểm này cũng rất phù hợp, khi Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Những lứa học sinh được hưởng thụ học bổng này sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ hơn để có đầy đủ tri thức, có bản lĩnh, có khả năng hội nhập và mang trong mình khát vọng vươn mình ra thế giới.


Nguyễn Văn Chung Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung S80 International Education Scholarship SunUni Academy
Xem thêm bình luận