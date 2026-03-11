Nhạc trưởng Hoàng Danh: 'Quyết chia tay Trường ĐH Thủy lợi bằng danh hiệu vô địch'

Hoàng Danh tỏa sáng trong chiến thắng mở màn của trường ĐH Thủy lợi ảnh: Duy Anh

Trường ĐH Thủy lợi khởi đầu ấn tượng

Ở trận ra quân, Trường ĐH Thủy lợi đã có chiến thắng 3-0 trước Trường ĐH Đồng Tháp, cũng là tỷ số đậm nhất kể từ đầu VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO.

Trong chiến thắng đó, tiền vệ đội trưởng Hoàng Danh lại một lần nữa tiếp tục thể hiện phong độ cao và được lực lượng chuyên môn đồng loạt bầu chọn và trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Không thể đếm hết được rằng liệu đây là lần bao nhiêu số 14 của đội Trường ĐH Thủy lợi có vinh dự nhận giải thưởng cá nhân này qua các giải TNSV, cho thấy phong độ và khả năng chơi bóng đặc biệt của thủ quân đội bóng Hà Nội.

Trường ĐH Thủy lợi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này ảnh: Độc Lập

Tiền vệ số 14 rất vui về cách cả đội đã chơi và giành chiến thắng: "Tôi rất vui khi ra quân trận đầu rất khó khăn mà thắng được tỷ số cách biệt. Tôi và toàn đội rất vui về khởi đầu thuận lợi này.

Thật trùng hợp khi cả 3 bàn thắng của chúng tôi đều đến từ tình huống cố định. Thực tế, sân bóng Trường ĐH Nha Trang có kích thước khác với sân tập của chúng tôi tại Hà Nội. Nhưng đội bóng đã chuẩn bị rất kỹ.

Trong các bài tập, đội Trường ĐH Thủy lợi đã tập kỹ bài phối hợp đá phạt để có thể xuyên thủng những đội bóng có hàng phòng ngự số đông và chơi phòng ngự".

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ trường ĐH Thủy lợi ảnh: Duy Anh

Cũng nói thêm Hoàng Danh đến với VCK mùa giải này với tâm trạng và động lực mạnh mẽ, khi đây sẽ là mùa cuối cùng anh được khoác màu áo sinh viên Trường ĐH Thủy lợi tham gia giải TNSV Việt Nam.

Mùa bóng TNSV THACO CUP 2026 sẽ mang tính bản lề cho đội bóng Trường ĐH Thủy lợi, vì không chỉ Hoàng Danh mà cả một lứa cầu thủ tài năng như Đức Hoan, Thanh Phúc, Xuân Trường… sẽ chia tay băng ghế giảng đường vào mùa hè tới.

Hoàng Danh rất quyết tâm: "Đội bóng Trường ĐH Thủy lợi sẽ cố gắng từng trận một. Chúng tôi quyết tâm giành mục tiêu cao nhất để khép lại đời sinh viên một cách ngọt ngào.

Nếu ở VCK TNSV THACO CUP 2026 này chúng tôi có được chức vô địch sẽ rất tuyệt vời vì chúng tôi đã có 2 lần đoạt giải nhì trong nước mắt rồi".