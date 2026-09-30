Nhận 30.000 USD để đổi tiền Trung Quốc, cắt liên lạc rồi bỏ trốn khỏi Đà Nẵng

Ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quân (43 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị can Trần Văn Quân tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, ngày 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Trước đó, ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Quân đổi ngoại tệ. Trưa 13.9, ông Wang Qiang liên hệ Quân qua WeChat, đề nghị đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc.

Quân lái ô tô đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải (thành phố Đà Nẵng). Tại đây, ông Wang Qiang giao 30.000 USD và mã QR tài khoản ngân hàng để Quân chuyển tiền sau khi quy đổi.

Quân nói chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi. Do từng nhiều lần giao dịch nên ông Wang Qiang tin tưởng, giao tiền rồi đi vào sòng bài.

Sau khi nhận tiền, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt, chặn liên lạc và xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat, sau đó lái ô tô rời Đà Nẵng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định Quân đang lẩn trốn ở Nha Trang. Tổ công tác được cử phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Quân.

Kiểm tra chiếc ba lô màu đen Quân mang theo, công an phát hiện 30.000 USD đúng bằng số tiền ông Wang Qiang trình báo bị chiếm đoạt. Ngoài số tiền trên, công an tạm giữ ô tô, điện thoại di động cùng một số giấy tờ, vật dụng của Quân.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận hành vi chiếm đoạt 30.000 USD. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.