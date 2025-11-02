Bắt nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khi đang điều trị ở bệnh viện

Chiều 2.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã bắt giữ Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) sau vài giờ bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Công an TP.Đà Nẵng bắt nghi phạm người Trung Quốc sau vài giờ bỏ trốn ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Li Shang Ze - nghi phạm đang bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng (P.Hải Châu) trong lúc đang điều trị tại đây. Ngay khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng đã phát đi thông báo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương vào cuộc truy bắt Li Shang Ze.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, chỉ đạo các lực lượng huy động tối đa phương tiện, rà soát địa bàn, hệ thống camera an ninh để truy tìm Li Shang Ze. Cùng lúc, các tổ dân phố, nhóm Zalo cộng đồng dân cư cũng được thông báo để người dân chủ động phối hợp cung cấp thông tin về nghi phạm.

Nhờ triển khai nhanh, đồng bộ, đến đầu giờ chiều nay (2.11), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ Li Shang Ze tại khu vực P.Ngũ Hành Sơn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.