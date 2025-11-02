Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khi đang điều trị ở bệnh viện

Huy Đạt
Huy Đạt
02/11/2025 17:07 GMT+7

Chỉ sau vài giờ bỏ trốn khỏi bệnh viện, Li Shang Ze (quốc tịch Trung Quốc) đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Chiều 2.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã bắt giữ Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) sau vài giờ bỏ trốn khỏi bệnh viện.

- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt nghi phạm người Trung Quốc sau vài giờ bỏ trốn

ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Li Shang Ze - nghi phạm đang bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng (P.Hải Châu) trong lúc đang điều trị tại đây. Ngay khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng đã phát đi thông báo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương vào cuộc truy bắt Li Shang Ze.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, chỉ đạo các lực lượng huy động tối đa phương tiện, rà soát địa bàn, hệ thống camera an ninh để truy tìm Li Shang Ze. Cùng lúc, các tổ dân phố, nhóm Zalo cộng đồng dân cư cũng được thông báo để người dân chủ động phối hợp cung cấp thông tin về nghi phạm.

Nhờ triển khai nhanh, đồng bộ, đến đầu giờ chiều nay (2.11), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ Li Shang Ze tại khu vực P.Ngũ Hành Sơn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Công an khiêng sản phụ vượt quãng đường sạt lở đến bệnh viện

Đà Nẵng: Công an khiêng sản phụ vượt quãng đường sạt lở đến bệnh viện

Công an xã Trà Giáp (TP.Đà Nẵng) khiêng sản phụ có tiền sử sinh mổ 3 lần, có nguy cơ sinh non, vượt qua nhiều điểm sạt lở kịp đến bệnh viện.

Khám phá thêm chủ đề

bỏ trốn nghi phạm Trung Quốc bắt giữ người trái pháp luật Công an TP.Đà Nẵng truy bắt công an bắt giữ Nghi phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận