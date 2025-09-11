Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nhận biết bệnh tả và cách phòng bệnh chủ động

Liên Châu
Liên Châu
11/09/2025 09:07 GMT+7

Bộ Y tế nhận định bệnh tả có nguy cơ tại Việt Nam, trong bối cảnh dịch bệnh đã ghi nhận tại 31 quốc gia, với hơn 4.700 ca tử vong.

TRIỆU CHỨNG

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh tả có các triệu chứng nhiễm khuẩn cấp tính đường tiêu hóa bắt đầu là đầy bụng và sôi bụng; tiếp theo đó tiêu chảy, lúc đầu có phân lỏng, sau chỉ toàn nước.

- Ảnh 1.

Bệnh nhân tả cần được điều trị riêng, tránh vận chuyển làm lây lan mầm bệnh

ẢNH: LIÊN CHÂU

Bệnh nhân (BN) đi tiêu chảy liên tục, nhiều lần, phân toàn nước, nước phân đục như nước vo gạo. Số lần tiêu chảy và số lượng nước mất thay đổi tùy từng trường hợp nặng nhẹ khác nhau, có thể lên 40 - 50 lần/ngày, có thể mất đến 5 - 10 lít nước/ngày. Kèm theo đó, BN có nôn, lúc đầu nôn ra thức ăn, sau chỉ toàn nước trong hoặc vàng nhạt. BN không đau bụng, không sốt, người mệt lả, có thể bị chuột rút, biểu hiện tình trạng mất nước nhẹ đến nặng như: khát nước, da khô, nhăn nheo, hốc hác, mắt trũng, mạch nhanh, huyết áp hạ, có khi không đo được, tiểu tiện ít hoặc vô niệu, chân tay lạnh...

Tả có thể gây nguy hiểm, thậm chí tử vong do BN tiêu chảy "ồ ạt", mất nước, mất điện giải. Do đó, cần xác định đúng bệnh để điều trị kịp thời. Trong nước, năm 2007, dịch tả bùng phát ở 19 tỉnh, thành phố phía bắc, hàng ngàn trường hợp mắc. Ca bệnh tả xác định là trường hợp phân lập được phẩy khuẩn tả.

Cục Phòng bệnh lưu ý cần chẩn đoán phân biệt bệnh tả với nhiễm khuẩn, nhiễm độc thức ăn do salmonella; bệnh lỵ trực khuẩn, do ăn phải nấm độc; phân biệt ca bệnh tả với tiêu chảy do ngộ độc hóa chất (ăn thức ăn có nhiễm hóa chất như hóa chất bảo vệ thực vật), để điều trị hiệu quả.

LƯU Ý VỀ NGUỒN LÂY

Theo Cục Phòng bệnh, người bệnh tả đào thải nhiều vi khuẩn trong thời kỳ toàn phát, theo phân và chất nôn. Trong số những người có biểu hiện triệu chứng, 80% là ở thể nhẹ và vừa, 20% có biểu hiện mất nước nặng. Nếu được điều trị đúng, tỷ lệ tử vong là dưới 1%. Phân người bệnh chứa phẩy khuẩn tả trong khoảng thời gian 17 ngày nếu không được điều trị kháng sinh. Nếu được điều trị kháng sinh đặc hiệu, phẩy khuẩn tả sẽ hết dần, nhanh nhất là 2 ngày, dài nhất 6 ngày. Một số ít BN sau khỏi vẫn tiếp tục đào thải vi khuẩn ra bên ngoài, có thể từ 3 - 6 tháng.

Người lành mang phẩy khuẩn tả là những người đã được điều trị khỏi về mặt lâm sàng nhưng vẫn tiếp tục mang mầm bệnh và những người mang mầm bệnh không triệu chứng. Người mang phẩy khuẩn tả không có dấu hiệu lâm sàng là nguồn lây bệnh cần được kiểm soát. Thời gian thải phẩy khuẩn tả thường kéo dài khoảng 1 tuần sau khi hết tiêu chảy cấp.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 75% người nhiễm phẩy khuẩn tả không có biểu hiện triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, họ vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường trong vòng 7 - 14 ngày, nhưng số lượng phẩy khuẩn tả trong phân người lành mang khuẩn thấp hơn nhiều so với ở người mắc bệnh. Sau vụ dịch tả có một tỷ lệ nhỏ khoảng 3 - 5% BN các thể có khả năng mang vi khuẩn kéo dài một vài tháng, đôi khi kéo dài hàng năm nếu không được điều trị đúng.

Trong thiên nhiên, ổ chứa của bệnh tả là một số động thực vật thủy sinh, nhất là các nhuyễn thể (cá, cua, trai, sò, ngao...).

PHÒNG BỆNH TẢ

Ca bệnh tả được điều trị cách ly, tổ chức điều trị tại chỗ, tránh vận chuyển xa để hạn chế sự lây nhiễm mầm bệnh và tử vong dọc đường. BN cần được khẩn trương bù nước, điện giải và dùng kháng sinh đặc hiệu theo đúng phác đồ quy định.

Bệnh tả lây theo đường tiêu hóa, qua đường nước bị nhiễm bẩn bởi phân người hoặc phân động vật và qua thực phẩm bị nhiễm các tác nhân gây bệnh trong quá trình chế biến hoặc bảo quản, bởi nước bẩn, qua bàn tay bẩn và ruồi, nhặng nhiễm phẩy khuẩn tả.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ lan truyền bệnh tả là: phong tục tập quán sinh hoạt lạc hậu, thời tiết nóng ẩm, thiếu nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là thức ăn đường phố, tình trạng mất vệ sinh ở những vùng sau lũ lụt, thảm họa.

Vắc xin tả được khuyến nghị sử dụng trong những khu vực khẩn cấp (thiên tai), theo hướng dẫn của cơ quan y tế, là biện pháp y tế công cộng, bổ trợ cho các biện pháp phòng bệnh như cải thiện hệ thống cấp nước hợp vệ sinh và giáo dục sức khỏe; đồng thời vẫn cần tăng cường giám sát và cảnh báo sớm bệnh dịch.

Tin liên quan

Phòng chống nguy cơ bệnh tả xâm nhập

Phòng chống nguy cơ bệnh tả xâm nhập

Ngày 7.9, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn về phòng, chống bệnh tả xâm nhập. Trong đó, Cục cho biết đã cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về diễn biến dịch tả tại các nước, đánh giá nguy cơ mắc bệnh tả tại VN.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh tả Nhiễm khuẩn Vi khuẩn đường tiêu hóa Bộ Y tế Tổ chức y tế thế giới WHO dịch tả tiêu chảy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận